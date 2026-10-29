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Španělská nehoda vlaků. Čech zatím není mezi oběťmi, jejich identifikace pokračuje

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  11:55
Ve středu při srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku zemřely desítky lidí. V den nehody se spekulovalo, že mezi cestujícími mohl být také jeden Čech. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő ve čtvrtek pro iDNES.cz řekl, že český občan, který cestoval ve vlaku, nadále nefiguruje mezi identifikovanými oběťmi tragédie, ani mezi hospitalizovanými osobami.

Zprávy z dráhy

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„Vyšetřování okolností neštěstí a postupná identifikace zemřelých stále probíhají. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v průběžném kontaktu s rodinou našeho občana i s příslušnými španělskými orgány, které se případem zabývají,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí českého ministerstva zahraničí Čörgő.

Tragédie vyvolala ohlasy u tuzemských i zahraničních státníků. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že je nehodou šokován, a vyjádřil plnou podporu obětem a rodinám. Soustrast pozůstalým poslali také český prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka.

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
23 fotografií

Souprava španělského státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, se ve středu před 09:00 poblíž Toleda srazila s vlakem soukromého dopravce Iryo.

Španělská tragédie rezonuje i v Česku. Pátrá se po jednom člověku

Podle britské stanice BBC cestovalo v obou vysokorychlostních vlacích dohromady přes 500 lidí. Srážku podle španělského deníku El País zapříčinilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, jak uvedl ministr dopravy Óscar Puente.

Španělsko se přitom potýká s vážnou železniční tragédií podruhé za relativně krátkou dobu. Podobná nehoda zemi postihla už na začátku roku, kdy na jihu státu zahynulo 45 lidí po vykolejení a srážce s protijedoucí soupravou.

Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou

Nejtragičtější neštěstí v novodobé historii země se odehrálo v roce 2013, kdy si železniční nehoda vyžádala 80 lidských životů.

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