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„Vyšetřování okolností neštěstí a postupná identifikace zemřelých stále probíhají. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v průběžném kontaktu s rodinou našeho občana i s příslušnými španělskými orgány, které se případem zabývají,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí českého ministerstva zahraničí Čörgő.
Tragédie vyvolala ohlasy u tuzemských i zahraničních státníků. Španělský premiér Pedro Sánchez uvedl, že je nehodou šokován, a vyjádřil plnou podporu obětem a rodinám. Soustrast pozůstalým poslali také český prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka.
Souprava španělského státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, se ve středu před 09:00 poblíž Toleda srazila s vlakem soukromého dopravce Iryo.
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Španělská tragédie rezonuje i v Česku. Pátrá se po jednom člověku
Podle britské stanice BBC cestovalo v obou vysokorychlostních vlacích dohromady přes 500 lidí. Srážku podle španělského deníku El País zapříčinilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, jak uvedl ministr dopravy Óscar Puente.
Španělsko se přitom potýká s vážnou železniční tragédií podruhé za relativně krátkou dobu. Podobná nehoda zemi postihla už na začátku roku, kdy na jihu státu zahynulo 45 lidí po vykolejení a srážce s protijedoucí soupravou.
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Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou
Nejtragičtější neštěstí v novodobé historii země se odehrálo v roce 2013, kdy si železniční nehoda vyžádala 80 lidských životů.