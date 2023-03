STALO SE DNES: V Řecku se srazily dva vlaky. Rakušan se zastal duhových rodin

Při čelní srážce dvou vlaků v Řecku zahynulo nejméně 38 lidí, dalších 85 jich bylo zraněno. Několik vagonů po srážce vykolejilo a vzplálo. Mnoho cestujících utrpělo popáleniny. Přes šedesát lidí je v nemocnici, z toho šest na jednotkách intenzivní péče. Řecká vláda vyhlásila od středy tři dny národního smutku, ministr dopravy vzápětí rezignoval.

Koalice prosadila ve Sněmovně omezení délky vystoupení poslanců bez přednostního práva na dvakrát pět minut. Stalo se tak, když se poslanci po noční přestávce vrátili k mimořádné schůzi kvůli návrhu vlády na změnu zákona, díky níž chce důchodcům přidat od června v průměru 760 korun. „Tady dochází jednoznačně k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu,“ protestovala proti omezení času šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Alespoň malé narovnání pozice stejnopohlavních párů plánuje nová vyhláška ministerstva vnitra. Matriky by měly nově vydávat nový vzor rodného listu dětem stejnopohlavních párů s identickými termíny „rodič“. Na to bouřlivě reagovala Aliance pro rodinu. Ministr vnitra Vít Rakušan se však duhových rodin zastal a vzkázal, že by je měli nechat, aby svůj osobní život vedli tak, jak to vyhovuje jim.

Jen osmnáct procent lidí se v současnosti plánuje přestěhovat z nájmu do vlastního bydlení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Creditas. Takto vysoký počet Čechů plánujících zůstat v nájemním bydlení by ještě před současnou inflační a energetickou krizí v průzkumech jen těžko vyšel.

Česká snowboardkrosařka Eva Adamczyková se stala podruhé mistryní světa. Titul získala na světovém šampionátu v gruzínském Bakuriani a přidala ho k titulu mistryně světa z roku 2019. Vydala se do závodu, ve který ještě několika měsíci málokdo věřil a dokonala tak fantastický návrat rok a čtvrt po zlomeninách obou nohou nad kotníky.