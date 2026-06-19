Podle Duška komunikace obou stran funguje. „Nebudu paní zakladatelku a držitelku práv ovlivňovat v jejím rozhodování, protože věřím jejímu úsudku,“ řekl Dušek. „Snažíme se najít řešení v řádu dnů, ne týdnů,“ doplnil.
Havlová sdělila, že se jedná především o název knihovny. „Nejde tu o souhlas k činnosti, ale o případný souhlas s názvem organizace, jejíž pokračování je přirozeně podmíněno dostatečným financováním, novými zaměstnanci, ředitelem a reálnou strategií. Ráda poskytnu licenci každému novému smysluplnému projektu a knihovnu obnovím,“ uvedla.
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Havlová počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka kvůli jeho sporům s týmem knihovny na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
Následovala obměna správní rady, v níž zůstal z původních členů jen Dušek, a dozorčí rady, v níž kontinuitu zajistil Martin Palouš. Správní radu pak doplnili hudebník Michael Kocáb, egyptolog a senátor Miroslav Bárta, krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin. Novou dozorčí radu vedle Palouše tvoří ekonomové Tomáš Šídlo a Jan Bolek. Havlová minulý týden uvedla, že Dušek správní radu jmenoval bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami.
Prioritou je podle Duška zisk práv, aby mohly pokračovat klíčové projekty. „Je to vzdělávání, badatelna, archiv, klubová činnost, plus zajištění vlajkových záležitostí, jako je každoroční Cena Václava Havla za lidská práva a Cena Toma Stopparda,“ řekl. Na udílení Ceny Václava Havla participuje Parlamentní shromáždění Rady Evropy, Stoppardova cena je určena pro autory nepublikované eseje v češtině. „Jestli práva získáme a budeme pokračovat, budeme iniciovat novou fundraisingovou strategii, kterou připravujeme,“ doplnil šéf správní rady.
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Členové rad podle Duška také projevili zájem o osobní jednání se Sedláčkem, což minulá správní rada neučinila. „Nechci předjímat. Zaznělo, že se hledá nějaká forma spolupráce s panem Sedláčkem, ale nebudu říkat dojmy, protože nebylo nic definováno,“ řekl Dušek.
Výpovědi na jaře podali členové týmu knihovny včetně jejího dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola kvůli výhradám k Sedláčkovu vedení. Správní rada se nyní snaží tým obměnit a doplnit. „Máme schůzky s novými zájemci o práci v knihovně, zájem je veliký,“ uvedl Dušek.
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Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Ekonom Sedláček se ředitelem knihovny stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.