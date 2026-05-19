Výrazné žluté cedule se sdělením „každý někdy potřebuje pomoc“ a kontaktem na Linku první psychické pomoci zatím Správa železnic rozmístila na 12 místech, kde se podle generálního ředitele Tomáše Tótha v minulosti opakovaně staly tragické události.
Jedním takovým místem je pražská Stromovka, kudy vede hlavní mezinárodní trať do Německa. Informace o dalších lokalitách Správa železnic nebude zveřejňovat. Po vyhodnocení pilotní fáze by se měly cedule objevit i na dalších desítkách míst.
|
Tisíce dětí myslí na sebevraždu, tragédií přibývá. Vláda otevře nová léčebná centra
Na iniciativě, ke které našla inspiraci ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku, spolupracovala Správa železnic s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize, která Linku první psychické pomoci provozuje na čísle 116 123. Funguje nonstop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké.
Cedule mají člověka v kritickém okamžiku vytrhnout z jeho rozhodnutí a nabídnout mu okamžitou pomoc. Podle vedoucí pracovní skupiny pro prevenci a výzkum sebevražd NÚDZ Evy Tuškové mohou podobná opatření pomoci lidem překonat nejsilnější moment krizového stavu.
Zahraniční zkušenosti podle ní ukazují, že zabezpečování rizikových míst a viditelné kontakty na krizovou pomoc snižují počty tragických událostí a zároveň nevedou k tomu, že by lidé své jednání přesunuli jinam. Sebevražedná krize bývá podle odborníků velmi intenzivní, ale zároveň krátká, a právě vytržení z těchto myšlenek může člověku pomoci situaci přehodnotit.
|
Sebevražednost Čechů je nad průměrem EU. Skutečná bilance bude ještě vyšší
„Železnice je jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy. Pokud na kolejích někdo zemře, nejčastěji jde o sebevraždu. Každý krok, který lidem v krizi usnadní cestu k okamžité pomoci, má smysl,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Pomoc je dostupná, apeluje Správa železnic
Součástí projektu je také informační kampaň zaměřená na duševní zdraví. Pracuje s motivem nádechu a výdechu a má vést k zastavení, uklidnění a připomenutí, že pomoc je dostupná. Kampaň je umístěná v prostorách zhruba 50 nádraží, na nástupištích a odbavovacích halách i na sociálních sítích.
Správa železnic se na tyto tragické události zaměřila už před dvěma lety. Tehdejší kampaň upozorňovala cestující, aby si všímali lidí kolem sebe a případně jim nabídli pomoc. Podle Tótha mají sebevraždy na železnici kromě lidského rozměru také výrazný dopad na provoz. Obnovení dopravy po podobné události trvá v průměru hodinu a půl a následky nesou také strojvedoucí, kterým dopravci poskytují psychologickou podporu.
Podle statistik Drážní inspekce na české železnici zemřelo loni 221 lidí, o 14 více než v roce 2024. Zraněno bylo 210 osob, což je meziročně o 29 méně. Za první čtyři měsíce letošního roku zemřelo na železnici 52 lidí, loni to bylo za první čtyři měsíce 77 lidí.