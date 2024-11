Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Stovky lidí budou odříznuty od světa. V Raspenavě v Libereckém kraji plánuje Správa železnic zrušit tři z pěti železničních přejezdů. Jenže město je tratí rozděleno vedví. Problém je to hlavně pro pěší. Ti by se z bydliště do města nadále dostávali jen po hlavní silnici, kde denně projede pět tisíc aut. A nejsou na ní chodníky.