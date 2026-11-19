Nejvíc mimořádností kvůli spadlým stromům nastalo podle mluvčího v Jihočeském kraji, a to tři, v okresech Strakonice, Český Krumlov a Jindřichův Hradec. „Další stromy spadly na tratě v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji. Nikdo se nezranil a žádný vlak nevykolejil,“ napsal Kavka.
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Na Česko se žene silný vítr, hrozí problémy v dopravě
U Vyššího Brodu podle něj spadlý strom poškodil trakční vedení a oprava potrvá přibližně do 09:00. Provoz byl v noci nebo ve čtvrtek ráno kvůli stromům spadlým na trať zastavený také mezi Dačicemi na Jindřichohradecku a Telčí na Jihlavsku a v úseku Dolní Lipka - Lichkov na Orlickoústecku.
Před větrem o rychlosti až 70 kilometrů v hodině varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Do Česka silný vítr dorazil v úterý, výstrahu před ním pak meteorologové pro jihozápad a západ Čech prodloužili do středečního pozdního večera.