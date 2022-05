Správa železnic nezíská zpět půl miliardy od firmy Grandi Stazioni, potvrdil soud

Právní zástupce Správy železnic Jiří Dukát novinářům po jednání řekl, že zvažuje podání dovolání k Nejvyššímu soudu. „Vyčkáme zaslání rozsudku, probereme to s klientem a zvážíme další postup v této věci,“ řekl Dukát.

Zástupce italské společnosti Daniel Weinhold uvedl, že rozhodnutí soudu vítá. „My vítáme rozhodnutí odvolacího soudu, který potvrdil, že skutečně nárok našemu klientovi svědčí,“ řekl novinářům.

Spor souvisí s rekonstrukcí budovy pražského hlavního nádraží. Grandi Stazioni žádala po správě železnic náhradu investic vložených do rekonstrukce. Podle Hospodářských novin (HN), které na soudní spor upozornily, vyplatila správa firmě téměř půl miliardy korun, později ale došla k tomu, že společnost na peníze nárok nemá.

Grandi Stazioni nejprve podala žalobu, v níž požadovala přes 700 milionů korun, správa jí ale vyplatila jen zhruba půl miliardy korun, uvedly HN. Kvůli zbylému nároku a smluvní pokutě proto firma podala žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Tu soud zamítl, odvolací senát však podle HN v prosinci 2019 rozhodl, že správa peníze vyplatila oprávněně.

Správa železnic ale mezitím podala žalobu, o které ve středu soud rozhodoval a ve které žádala vrácení vyplacených peněz. Právě tu soud ve středu zamítl s odkazem na předchozí rozhodnutí odvolacího senátu.

V prvním sporu mezitím původní rozsudky zrušil Nejvyšší soud, Obvodní soud pro Prahu 1 jej tak projednává znovu.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let. Součástí smlouvy byla podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To ale italská firma nesplnila a Správa železniční dopravní cesty, nyní Správa železnic, následně odmítla pronájem prodloužit.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádraží několik žalob. Žalobu na určení vlastnictví historické části nádraží Fantovy budovy zamítl v říjnu 2018 odvolací soud. Další žaloba se týkala náhrady škody 1,2 miliardy korun, kterou Italové požadují za neprodloužení nájmu. I tuto žalobu soud předloni zamítl.