Po šéfovi Správy úložišť radioaktivních odpadů skončili ve vazbě další dva lidé

O tom, že Obvodní soud pro Prahu 1 akceptoval návrh na vazební stíhání u třech obviněných ve čtvrtek informoval žalobce Jakub Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Ve středu informoval server Seznam Zprávy, že soud vzal do vazby Prachaře. Bílý ve čtvrtek uvedl, že vazbu pro obviněné navrhl proto, že by mohli ovlivnit dosud nevyslechnuté svědky, nebo že by mohli trestnou činnost opakovat. „Obvodní soud pro Prahu 1 návrh Vrchního státního zastupitelství dne 18. května akceptoval,“ doplnil státní zástupce.

Bílý už dříve uvedl, že policie v případu vyšetřuje podezření z trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na Twitteru napsal, že u Prachaře „nastaly pracovní překážky pro výkon jeho funkce“. Řízením SÚRAO proto dočasně pověřil svého náměstka pro jadernou energetiku Tomáše Ehlera.

Detektivové v pondělí provedli sérii domovních prohlídek, mimo jiné právě v sídle státní Správy úložišť radioaktivních odpadů v pražské Dlážděné ulici. Podle Seznam Zpráv byli policisté také v pražské společnosti GS Geotechnika, jež pro Správu úložišť radioaktivních odpadů dlouhodobě pracuje.

Obvinění si podle serveru vyslechla i obchodní ředitelka této firmy Lucie Bohátková. „Jména dalších stíhaných - kromě Prachaře a Bohátkové - se zatím nepodařilo ověřit. Vyšetřovatele každopádně podle informací Seznam Zpráv zajímá role projekční a geologické společnosti Inset,“ napsal server.

Společnosti SG Geotechnika a Inset předloni uspěly podle Seznam Zprávy v tendru za 33 milionů korun na komplex podzemních měření a analýzy v Bukově na Vysočině. Stát tam má v hloubce 550 metrů testovací pracoviště. Poznatky expertů o chování okolních hornin poslouží při budování finálního skladu jaderného odpadu.

Vítězové měli v soutěži jen jednoho konkurenta – sdružení firem kolem brněnské společnosti Geotest. Šéf firmy Lubomír Klimek uvedl, že průběh tendru nebyl úplně obvyklý - například nebylo ze zadání soutěže jasné, jaké práce vlastně správa úložišť požaduje. „Od jiných zadavatelů jsme zvyklí, že tyhle činnosti bývají přesně specifikované,“ řekl Klimek serveru.

Podle serveru Hlídač státu uzavřela SÚRAO v posledních letech 626 smluv v celkové hodnotě sedm miliard korun.