Místo skladu konzerv živé krávy na pastvě. Stát přidá do rezerv stáda zvířat

Redakce plány státních rezerv již několikrát nastínila. Především pak novinku, kde rezervy by již nevlastnily všechny zásoby, ale jednoduše by si část rezervovaly u soukromníků. Do současné doby totiž musely všechny komodity, ať už jídlo či jiné věci, vlastnit.

Živé konzervy na pastvě

Jak to nyní může fungovat v praxi? Například rezervy mohou mít v zásobách část mraženého masa, část konzerv a pak stádo živých krav. Zemědělec, který bude tyto rezervované státní krávy opečovávat, musí dbát na to, aby byly vždycky dostupné a připravené na porážku v dohodnutém množství.

„Šlo by o takzvané živé konzervy, kdy u chovatelů nasmlouváme například stádo krav a odkoupíme ho a porazíme až ve chvíli, kdy budeme maso skutečně potřebovat. Do té doby se nám chovatel o toto stádo stará,“ popsal v minulosti pro iDNES.cz předseda rezerv Švagr. Podobný systém funguje například ve Slovinsku i jiných státech

Zmrazené maso, sýry i paštika

Kromě připravované veřejné zakázky již nyní státní rezervy hledají dodavatele několika tun sýrů, paštiky či masa.

Například nedávno rezervy vypsaly veřejnou soutěž na pořízení a ochraňování 500 tun zmrazeného masa. Zakázka je rozdělena na deset samostatných částí, kdy každá z nich počítá s dodávkou a ochraňováním 50 tun kuřecích řízků.

„Předpokládaná hodnota pro každou část činí 10 739 400 korun bez DPH, z toho předpokládaná hodnota za pořízení 50 tun masa činí 6 767 000 korun, za ochraňování 50 tun masa po dobu 60 měsíců činí 2 619 000 korun a předpokládaná hodnota využití vyhrazené změny závazku doplnění hmotných rezerv o 20 procent činí 1 353 400 korun bez DPH,“ stojí v zadávacím dokumentu.

Vypsaná veřejná zakázka. | foto: iDNES.cz Vypsaná veřejná zakázka. | foto: iDNES.cz

Stejně tak shání dodavatele 300 tun tavených sýrů, kdy i tato zakázka je rozdělena do několika částí. Celková cena bez DPH je pak stanovena na zhruba 48 milionů korun. Vedle tavených sýrů pak rezervy shání i přírodní sýr, a to rovnou 200 tun. Cena bez DPH má pak být asi 29 milionů korun. Kromě toho stát také hledá dodavatele a ochraňovatele sušeného mléka či paštiky.

„Předmětem je pořízení 200 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného – paštik,“ píše se v zadání. Cena pak je stanovena na asi 50 milionů korun bez DPH.

Rozdělení zakázky. | foto: iDNES.cz

Předseda rezerv ohledně vypsaných zakázek pro iDNES.cz řekl, že se jedná o navyšování celkového objemu ve státních hmotných rezervách.

„SSHR nakupuje do státních hmotných rezerv potravinové komodity průběžně v množství a struktuře podle rozhodnutí vlády. Jedná se o celou škálu základních potravin a potravinových komodit,“ dodal Švagr.