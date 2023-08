Česku dodá ropu kyperská firma, za níž stojí prominenti Putinova režimu

Podle zjištění Seznam Zpráv jeden z prominentů například figuruje na britském sankčním seznamu kvůli tomu, že v daňových rájích spravuje majetky Putinova přítele.

Společnost má podle serveru mimo jiné vazby na ruský gigant Lukoil, který před lety například státu nedodal nasmlouvaný petrolej, což skončilo soudním sporem.

Nejedlý prosazoval zájmy Ruska

Tehdy byl zástupcem ruské firmy bývalý prezidentský poradce Martin Nejedlý, do jehož byznysu přišly přímo z Lukoilu peníze. Nejedlý prosazoval dlouhodobě zájmy Ruska a odposlouchávala ho kontrarozvědka BIS.

Seznam Zprávy současně upozorňují, že právě z předchůdkyně dnešní společnosti Normeston Trading Limited, registrované tehdy ještě v Belize, v minulosti pocházely desítky milionů, za něž si pořídil vilu Nejedlého obchodní partner.

Smlouva s kyperskou společností a SSHR.

Předseda státních rezerv Pavel Švagr pro server řekl, že organizaci prověřili. „Vlastníky jsme ověřovali, jak nám ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek. Vedle toho jsme v tomto ohledu požádali o spolupráci i některé státní orgány, aby se vyloučilo, že by někdo z vlastníků byl například na sankčních seznamech,“ uvedl pro Seznam Zprávy Švagr.

Vlastník? Nejde jednoznačně říci

Kdo je však vlastníkem společnosti nejde jednoznačně říci. Podle serveru je totiž firma v současné době ovládána sítí dalších devíti společností a fondů z Kypru, Maďarska, Hongkongu a Britských Panenských ostrovů.

Server rovněž poukazuje na fakt, že ani Lukoil, druhá největší ropná firma v Rusku, doteď není pod sankcemi EU. USA ho však na sankčním seznamu vedou.

Lukoil už totiž jednou v minulosti svůj závazek vůči Správě hmotných rezerv nesplnil. Po zaniklé Subbotinově Lukoil Prague vznikla v roce 2007 v Česku nová pobočka firmy, již s Rusy založil pozdější poradce prezidenta Martin Nejedlý. Druhým jednatelem byl Dmitrij Romaněnko.

„To jsou šikovní kluci“

Nejedlý s Romaněnkem a s Lukoilem společně dělali podobný byznys jako nyní Normeston. Ohledně firmy Normeston Trading Limited Martin Nejedlý Seznam Zprávám nejprve řekl, že ji nezná. Později připustil, že ji někde v paměti má, ale že s ní nikdy neměl nic společného.

„O tom, že by obchodovala se Správou státních hmotných rezerv, jsem neslyšel,“ uvedl Nejedlý, který se podivoval, že by za současné situace takový kontrakt firma mohla uzavřít. „V dnešní době? No tak to je úžasný. To jsou šikovní kluci,“ řekl.

Pavel Švagr ještě serveru uvedl, že tímto nákupem Česko neporušuje ani embargo na ruskou ropu, ač se na něm západní země dohodly. Česko je na ní ale kvůli malé kapacitě druhého ropovodu IKL/TAL dále závislé. Ruská ropa se tak dále ve velkém zpracovává i v českých rafinériích Unipetrolu.

„Embargo na ruskou ropu se v tuto chvíli vztahuje pouze na ropu dodávanou po moři. Na ropu dodávanou prostřednictvím ropovodu Družba má Česko výjimku, stejně jako okolní země,“ dodal předseda státních rezerv.