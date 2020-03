Máme nulový rozpočet na nové zásoby potravin, řekl předseda hmotných rezerv

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch žádá, aby v době, kdy nejsou roušky ani respirátory, jich byl primárně dostatek pro zdravotníky. Dá se to zajistit? Jaké vůbec zdravotní pomůcky stát v rezervách má?

Máme desítky bioboxů, pak respirátory, ochranné obleky, ochranné brýle a rukavice celkem v řádu desetitisíců kusů. Všechny zásoby máme přesně podle krizového plánu ministerstva zdravotnictví, jehož ministr by také rozhodl o jejich použití.

Bude vzhledem k situaci, že nakažených po celém světě stále přibývá, zásoby těchto pomůcek navyšovat? Kdy by v době nedostatku mohla Správa státních hmotných rezerv (SSHR) mít další roušky a respirátory?

Původně jsme měli nakoupit dvě stě tisíc respirátorů třídy FFP3 (nejúčinnější pro ochranu před nákazu koronavirem, pozn. red.). Minulé pondělí jsme odeslali výzvu dodavatelům. Kvůli urychlení měl tento nákup probíhat v režimu JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění). Ve středu ale bylo na Bezpečnostní radě státu rozhodnuto o centralizaci a celostátní koordinaci nákupu a distribuci potřebných ochranných prostředků cestou ministerstva zdravotnictví a to z logického důvodu, že jde nyní přednostně o nákupy na okamžitou distribuci ke spotřebě.

Zůstaňme u zásob státu. Jak velké rezervy a čeho Česká republika má?

Přesná čísla u nouzových zásob nezveřejňujeme. Ale můžu říct, že zásoby ropy a ropných produktů máme na 84 dní. Tyto zásoby se osvědčily loni v květnu, když celý měsíc netekla ropovodem Družba žádná ropa. Díky uvolnění ropy z nouzových zásob tehdy česká ekonomika ani čeští řidiči nic nepoznali. U dalších komodit bych ještě zmínil obilí. To máme až na 15 dní. Obecně lze také říct, že zásoby potravin máme zhruba na 1,3 dne.

Proč zásoby potravin nejsou na tři dny, jak mají být?

Ano, máte pravdu, že stávající plán ministerstva zemědělství mít minimálně zásoby až na 3 dny se zatím nepodařilo naplnit. Je to dáno především přidělenými finančními prostředky do našeho rozpočtu. Zakázky na nákup můžeme vypisovat až tehdy, když máme finanční krytí.

Nepředpokládám ovšem, že by i za této situace v jednu chvíli nebylo v celé republice ani sousto. Hovoříme spíše o nedostatku potravin v nějaké lokalitě, kde by české rezervy v případě potřeby pokryly ten první nápor, než by se zase obnovilo zásobování.

Obavy, že by jídlo mohlo dojít, nejsou tedy na místě?

V tuto chvíli není nejmenší důvod k nějakým obavám z nedostatku potravin. Není žádný důvod k mimořádným nákupům a ani k tomu, abychom si dělali extrémně velké zásoby. Nejdříve je potřeba říci, že u nás je dobře fungující systém zemědělství, ale i obchodu a distribučních kanálů.

Přesto nechystá se v současné době Správa státních hmotných rezerv zásoby potravin navyšovat?

Letos máme na nové nákupy zásob a modernizaci techniky v rozpočtu nula korun. Proto budeme vypisovat pouze tendry, ve kterých jsme loni nebyli úspěšní.

To znamená?

V tuto chvíli máme vypsané zakázky na sýry (1028 tun), sušené mléko (600 tun), zahuštěné mléko (20 tun), čočku (250 tun) a těstoviny (80 tun). Dále připravujeme tendry na nákup paštiky (100 tun) a masových konzerv (120 tun). Jde o potraviny za zhruba 100 milionů korun.

Jaké všechny potraviny jsou vůbec v rezervách?

Například mražené maso, masové konzervy, obilí, máslo, sýry, sušené mléko, cukr nebo sůl. V této oblasti je Česká republika na rozdíl od ropy soběstačná. Máme tady spoustu zemědělských družstev a výrobců potravin.

Kde jsou zásoby skladovány?

Většinu potravin skladujeme u externích ochraňovatelů. Tyto firmy mají podle smlouvy povinnost mít pro české rezervy ve skladu vždy čerstvé potraviny. Například sušené mléko nesmí být starší než 10 měsíců nebo tavené sýry se musí vyměnit za čerstvé nejdéle do 60 dnů.

Jak by byly tyto potraviny distribuovány mezi lidi, do potřebných oblastí?

Pokud jde o samotné použití nouzových zásob, tak nejprve by musela vláda vyhlásit stav krize. Ihned poté by se otevřely sklady českých rezerv a v řádu několika hodin bychom dopravili nouzové zásoby nebo techniku tam, kde budou potřeba.

Kdo vlastně rozhoduje o tom, jaké bude mít stát zásoby a čeho?

Každé ministerstvo vytváří vlastní krizové plány pro jednotlivé situace. Ministerstvo průmyslu a obchodu řeší ropnou bezpečnost, ministerstvo zemědělství zodpovídá za potravinovou bezpečnost a ministerstvo zdravotnictví zase třeba za krizový plán pandemie. Na základě těchto krizových plánů, které schválí vláda, pak nakoupíme požadované zásoby.

A jak často se aktualizuje otázka množství zásob?

Ministerstva aktualizují své krizové plány každé dva roky. Poslední aktualizace proběhla loni v létě.