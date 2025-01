Stát zlikviduje tuny ochranných pomůcek a testů z covidu. Expirovaly

Pandemie covidu-19 ochromila Česko a celý svět na několik let. Vlády sháněly ochranné pomůcky a testy po celém světě, včetně České republiky, která dokonce zřídila letecký most z Číny. Lidé si kvůli nedostatku respirátorů začali šít roušky doma.

Jenže nyní leží ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR) miliony respirátorů a statisíce testů a jednorázových ochranných obleků. „Jde výhradně o ochranné pomůcky, které byly nakoupeny za účelem řešení pandemie covid-19,“ řekl pro iDNES.cz předseda státních rezerv Pavel Švagr.

Náklady zhruba milion korun

Právě státní rezervy teď hledají někoho, kdo zásoby ochranných pomůcek z dob covidu zlikviduje. Vypršela jim doba použitelnosti. „Podle platné legislativy nelze poskytovat ochranné pomůcky, u nichž vypršela doba expirace. Už nesplňují požadované standardy bezpečnosti a ochrany, a proto je jejich další použití nepřípustné,“ vysvětlil Švagr. Cenu likvidace odhadl na celkem milion korun.

Miliony respirátorů

Ze skladů v Čechách je potřeba například zlikvidovat 3 625 740 respirátorů FFP2.

Na počátku pandemie se ceny ochranných pomůcek pohybovaly i okolo 500 korun za kus. Ministerstvo financí však poté přistoupilo k regulaci cen. Redakce iDNES.cz v březnu roku 2022 informovala, že maximální ceny respirátorů pro konečné spotřebitele byly stanoveny na 175 korun (vyrobené v EU) a 350 korun (vyrobené mimo EU) bez DPH.

Jen pro příklad: pokud by respirátory FFP2, které jsou nyní ve skladech v regionu Čechy a čekají na likvidaci, stát nakoupil v EU za již regulovanou cenu, tak by za ně tehdy zaplatil přes 634 milionů korun. Je nutné však podotknout, že stát mohl respirátory koupit levněji, a to i z důvodu množství. Redakce vychází z cen, které byly v dané době dostupné.

Seznam majetku ochranných potřeb určených k likvidaci v regionu Čechy. | foto: Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Dále je pak ze skladů v Čechách v plánu zničit respirátory FFP3, a to 244 660 kusů či výtěrové testy bez média, kterých je 799 500 kusů. Dále jsou pak k likvidaci ze skladů v Čechách určeny zdravotnické obličejové masky. Dohromady jde, včetně obalových materiálů, o téměř 36 tun určených k likvidaci.

Seznam a počet ochranných pomůcek k likvidaci (Čechy a Morava): Respirátory FFP2 - 3 625 740 kusů Respirátory FFP3 - 543 310 kusů Jednorázové ochranné obleky (různé velikosti) - 635 539 kusů Výtěrové sety bez média - 891 000 kusů Výměnný filtr k dýchací polomasce - 21 350 kusů Zdravotnická obličejová maska - 82 000 kusů Zdroj: Zadávací dokumenty SSHR

Na Moravě čeká 187 tun

Předmětem zakázky pro Moravu je pak likvidace respirátorů FFP3, výtěrových setů, ochranných obleků a výměnných filtrů k polomasce. Například respirátorů FFP3 je potřeba ze skladů na Moravě zlikvidovat 298 650 kusů.

Z moravských skladů je v plánu také zlikvidovat 91 500 výtěrových setů či 635 539 jednorázových ochranných obleků v různých velikostech. Stát nechá také zničit 21 350 výměnných filtrů k dýchacím polomaskám. Celkem zde jde o téměř 188 tun na 862 paletách.

Vítěz zakázky na likvidaci má 90 dnů, aby všechny pomůcky zničil.

Exspirace ochranných pomůcek v regionu Morava. | foto: Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Rezervy pomůcky opakovaně nabízely

Předseda státních rezerv pro iDNES.cz také řekl, že ochranné pomůcky před vypršením trvanlivosti opakovaně nabízel různým institucím.

„Po vyčerpání těchto požadavků jsme je za cenu v čase a místě obvyklou nabízeli právnickým a fyzickým osobám, případně dalším veřejným složkám,“ doplnil Švagr.

Současně uvedl, že státní rezervy zveřejňovaly nabídky na webových stránkách i na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Nabízeli jsme je také k zahraniční humanitární pomoci prostřednictvím systému Evropské unie. Tam, kde projevili zájem, jsme je ve spolupráci s ministerstvy vnitra a zdravotnictví dopravili do dotčených zemí,“ řekl dále s tím, že i v současné době každý měsíc zveřejňují nabídky ochranných pomůcek prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Vše, co je možné dále využít, aktivně nabízíme dalším institucím,“ dodal Švagr.