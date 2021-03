Správa hmotných rezerv objednala respirátory od firmy, před níž varovala BIS

„Na základě úkolu z vlády a poptávkového řízení jsme uzavřeli smlouvy na dodávku celkem 1400 redukčních ventilů a 500 adaptérů pro kyslíkové láhve od českého výrobce GCE Chotěboř. Vedle toho nám společnost Polymed Medical CZ dodá 1400 zvlhčovacích lahví, které jsou nutným příslušenstvím k těmto ventilům a slouží ke zvlhčování procházejícího kyslíku do podoby vhodné pro podání pacientům,“ uvedl předseda SSHR Pavel Švagr.



Nákupem ventilů chce stát předejít problémům v situaci, kdyby došly tlakové lahve s už zabudovanými ventily a bylo by třeba kyslík distribuovat v lahvích staršího typu bez ventilu.

Nákup je podle něj aktuální s ohledem na situaci, kdy spotřeba kyslíku v nemocnicích je proti loňsku až pětinásobná. „A právě redukční ventily se ukazují jako úzké místo z hlediska dostupnosti kyslíkových lahví pro nemocnice. Dodávky očekáváme nejpozději do šesti týdnů,“ sdělil předseda SSHR.



„Obdrželi jsme objednávku v počtu nižších tisícovek kusů, které jsme schopni dodat podle požadavků objednatele,“ potvrdil ČTK za firmu GCE Chotěboř Tomáš Janeček.

Respirátory dodá firma Chironax

Zároveň SSHR podle Švagra uzavřela smlouvu s firmu Chironax-DIZ na dodání asi milionu respirátorů třídy FFP2. „Do skladu je mají dodat do 14 dní. Jde o doplnění nouzových zásob na vládou požadované dva měsíce. V nejbližších dnech budeme vypisovat další poptávku, a to nejméně ve výši 3,5 milionu respirátorů FFP2. V minulých dnech jsme poslali respirátory do škol, a tak musíme stav nouzových zásob doplnit,“ řekl Švagr.



Chironax měl zájem dodávat státu také antigenní testy do škol, několik milionů testů ale má dodat společnost Tardigrad International Consulting. Ministerstvo vnitra oznámilo vítěze soutěže na dodavatele testů pro školáky v polovině února. Seznam Zprávy následně uvedly, že vítězná společnost nesplnila podmínky tendru a že ze soutěže ministerstvo vyřadilo právě firmu Chironax, která podala výhodnější nabídku.

Premiér Andrej Babiš poté oznámil, že bude chtít tendr vysvětlit a později dodal, že bude požadovat jeho zrušení. Zakázkou se minulý týden zabývala vláda, ale nezrušila ji. Ministr vnitra Jan Hamáček už dříve uvedl, že Chironax byl vyřazený kvůli varování Bezpečnostní informační služby, podle které je společnost napojena na stíhané lidi.

SSHR proti tomu podle Švagra nemá k dispozici žádný relevantní právní podklad, na základě kterého by společnost z tendru vyloučila.

„Firma dodala požadované doklady, na výrobek má platné certifikáty a testem kvality její produkt prošel. Navíc za zboží zaplatíme až po jeho dodání. Splnili všechno, takže pokud je vyloučíme, půjdeme na nabídky, které jsou dražší. To asi také není cíl. Zatím i v předchozích dodávkách firma vše splnila a žádné problémy s ní nebyly,“ uvedl Švagr.

V aktuálním tendru na respirátory podle něj správa oslovila 55 firem a přišlo jí 34 nabídek. „I v této poptávce byla nabídka, kterou jsme bohužel musely vyloučit kvůli tomu, že respirátor neprošel testy. Dalších šest firem bylo vyloučeno, protože nesplnily další požadavky - buď certifikaci, nebo termín dodání,“ dodal předseda SSHR.