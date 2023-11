Hejtman Špoták bude řešit situaci letiště Líně. Sejde se s představiteli obrany

Ministryně obrany Jana Černochová poté řekla, že si armáda letiště ponechá a že tam má připravené projekty. „Primárně teď musí říct, co tam plánují, jak moc velká pásma potřebují a pak teprve může být diskuse o nějakých biokoridorech, jestli tam může být místo pro průmysl nebo pro jiné projekty,“ uvedl Špoták.

„V úterý 21. listopadu je jednání krajů s vládou, tam Líně řešit nebudeme. Ministryně Černochová mě odkázala na svého náměstka, který to má na starosti, s nímž se potkám 28. listopadu. A od něj budu chtít slyšet konkrétní věci - tedy, co tam plánují a co má kraj udělat,“ řekl hejtman. V regionu se hovoří o tom, že by v místě vznikla základna aktivních záloh armády.

Podle Špotáka není žádný náhradní investor za Volkwagen, o němž mluvil hned po oznámení VW ministr průmyslu Jozef Síkela. „To je mrtvé, protože armáda řekla, že si chce letiště nechat a že tam má připravené projekty,“ uvedl.

Špoták chce dále jednat s obranou o změnách zásad územního rozvoje (krajského územního plánu), které kraj pro gigafactory dokončoval a mělo je schvalovat zastupitelstvo začátkem příštího roku. Ministerstvo k nim v říjnu zaslalo kraji připomínku, kde uvedlo, že pokud v Líních nebude gigafactory VW, tak nesouhlasí s likvidací letiště.

Letečtí záchranáři z Líní u Plzně

Změny územního plánu, které jsou teď přerušené, zatím ve shodě s obcemi, krajem a ministerstvem průmyslu počítají s tím, že na letišti bude pro průmysl rezervováno 280 hektarů místo dosavadních 700 hektarů.

„Chci se zeptat, jak budou vypadat zásady územního rozvoje, které teď zřejmě skončí na vládě. Nebo jestli řeknou v obraně, že armáda využije letiště celé, a pak se pojďme bavit o tom, že uděláme takové změny zásad územního rozvoje, kde se průmysl zruší úplně,“ uvedl hejtman.

Až armáda řekne, jaké projekty tam chce mít, tak s ní kraj bude na nových zásadách spolupracovat. „Samozřejmě obce pořád chtějí, aby tam průmysl nebyl. Ale musíme vědět, jak moc velké záměry tam má armáda připravené, v jakém rozsahu a jaké budou mít vliv na celé okolí,“ řekl Špoták. Teprve poté se podle něj může diskutovat, zda se do areálu letiště kromě armádních aktivit vejde ještě menší průmyslová zóna.

Konec Líní by byla citelná ztráta

Expert Milan Mikulecký se k záměru zrušení letiště vyjádřil negativně již minulý rok. „Jsem přesvědčen o tom, že podobné letiště už v Česku nikdy nepostavíme,“ myslí si Mikulecký. „Bojím se, že když se Líně zlikvidují, tak je to skutečně nevratný krok. Nerozumím argumentům ministrů, kteří říkají, že budou pro armádu hledat něco jiného. Letiště s takovými parametry tu nevybudujete. Nezískáte souhlas EIA, tedy vliv na životní prostředí, nevykoupíte pozemky.“

Letiště má od roku 2000 pronajaté na 50 let od ministerstva obrany firma PlaneStation. Ministerstvo v roce 2013 smlouvu jednostranně zrušilo, ale tento krok je dodnes předmětem soudních sporů, které budou pokračovat i příští tok. Firma v roce 2010 přestala hradit nájem údajně kvůli tomu, že nemůže letiště plně využívat, protože přistávací plocha podle ní není pro větší letadla.