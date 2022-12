Nezahrávejte si s občany, neplivejte jim do tváře, žádal koalici Okamura

Jednat o návrzích, která předložila právě SPD, měla Sněmovna již ve čtvrtek večer po interpelacích v rámci takzvaného „opozičního okénka“.

Na to vládní koalice původně kývla, ale večer se její poslanci svou hlasovací kartou nepřihlásili, že jsou přítomni. Sněmovna o tom pak ani nemohla hlasovat.

Poukázali na to postupně poslanci ANO Aleš Juchelka, šéf poslanců SPD Radim Fiala i Tomio Okamura a popsali také způsob, jak přesně koalice jednání o tom ve čtvrtek zhatila, ač to původně umožnila.

„Nečekejte, že vaše návrhy pomůže prosazovat vládní koalice,“ opáčil Okamurovi šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Připomněl, že k tomu, aby Sněmovna mohla jednat, stačí aby byla přítomna více než třetina poslanců, nejméně 67 z 200.

„Nejsme tak naivní,“ řekl Robert Králíček z ANO. Opoziční poslanci se podle něj domnívali, že koalice umožní aspoň demokratickou diskusi o důležitých návrzích. A navrhl vyřadit z programu schůze návrh vlády na zrušení povinnost mít datovou schránku v případě, že se k některé digitální službě státu přihlásili bankovní identitou nebo eObčankou.

ANO a SPD mají dohromady 92 poslanců, ale čtvrteční odpolední interpelace zpravidla sleduje poloprázdná Sněmovna.

„Mě to mrzí a je to škoda, že když tady máme opoziční okénko, tak si nedokáže opozice zajistit dostatečný počet poslanců. Je to mrzuté, ale já to bohužel nedokážu ovlivnit,“ utahoval si již ve čtvrtek večer z opozice šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob a navrhoval odložit jednání o návrzích SPD až na 30. červen příštího roku. Ani o tom se ale nemohlo ve čtvrtek hlasovat, protože nebylo přihlášeno dost poslanců.

Nic z návrhů opozice neprošlo ani v pátek a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová vzápětí oznámila, že její hnutí nasbírá podpisy pro mimořádnou schůzi, kde by se probíraly návrhy v sociální oblasti. Přidá se k tomu i SPD, potvrdil Okamura.