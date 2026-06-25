Spor o summit je Macinkova pomsta, Babiš upřednostnil klid v koalici, řekl Pavel

Koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD v pondělí oznámila, že Pavla nezařadila do delegace na summit NATO. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením uložil kabinetu, aby účast prezidenta na aliančním zasedání zajistil. O samotné žalobě rozhodnou ústavní soudci v řádu měsíců. Verdikt vyvolal kritické reakce vládních politiků, zatímco Pavel a opoziční lídři ho uvítali.
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„Já jsem opravdu přesvědčen, že celá ta půlroční lapálie s tím, kdo pojede na summit, která pro veřejnost musí vyznívat už i trapně, nakonec i pro její přímé účastníky, tak je způsobena jenom malichernou snahou o pomstu ze strany Petra Macinky za nejmenování Filipa Turka ministrem. A zároveň snahou Andreje Babiše nedělat si zle v koalici. Raději zvolil konfrontaci s prezidentem, konfrontaci s ústavním pořádkem v této zemi. Jenom pro klid v koalici,“ uvedl Pavel v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech zopakoval, že Pavel už dělá kampaň za znovuzvolení.