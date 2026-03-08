Hrdinkami letošních olympijských her byly sportovkyně, které nebojovaly jen o medaile, ale i s novou životní rolí: mateřstvím. A mnohdy nevědomky tak psaly jedny z nejdojemnějších okamžiků olympiády.
Americká bobistka Elana Meyersová Taylorová se na olympiádu probojovala už popáté, tentokrát jako dvojnásobná matka. Mnozí ji už odepisovali, ona však v jedenačtyřiceti letech získala své první olympijské zlato. Když se ukázalo, že vyhrála, zabalila se do americké vlajky, padla na kolena a objala své dva syny.
Sledovaný byl i návrat české snowboardistky Evy Adamczykové. V prosinci 2024 se jí narodil syn Kryštof. Ještě rok před hrami prý netušila, zda se vrátí. Nakonec ale začala znovu trénovat. A v Miláně získala senzační stříbro ve snowboardcrossu. Hned po závodě ho slavila se synem v náručí.
A do třetice v Miláně zářila také pětatřicetiletá rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová. Na vrchol se vrátila po narození syna Tommasa. Na domácí půdě brala dvě zlata. Video, na němž po triumfu na 3 000 metrů drží dvouletého syna v náručí, obletělo svět.
Hned devět Američanek si spolu s výbavou pro svoji disciplínu muselo na olympiádu přivést i dětské potřeby. To bylo o osm víc než na olympiádu v roce 2018. Tehdy byla na americké soupisce jen jedna jediná matka. V roce 2022 byly již čtyři.
Letos patřily mezi nejznámější skeletonistka Kelly Curtisová, matka dvouleté dcery, bobistka Kaillie Humphriesová, která má patnáctiměsíčního syna, nebo curlerka Tara Petersonová, jíž se syn narodil v roce 2024.
Za dojemnými momenty ale stojí méně viditelná realita. Podmínky pro matky ve vrcholovém sportu jsou stále výrazně jiné než pro muže. Narážejí i na předsudky, že mateřství znamená konec sportovní kariéry.
Starost o dětské opruzeniny
Když kapitánka amerického hokejového týmu Kendall Coyne Schofieldová v roce 2023 oznámila těhotenství, vedle gratulací k přírůstku se objevily i ty ke konci úspěšné kariéry. „Počkejte, já přece neřekla, že končím,“ podivovala se.
Pochybnosti, s nimiž se setkala, nevznikají jen ze stereotypů, ale odrážejí i realitu vrcholového sportu, který počítá s bezdětnými sportovci. Meyersová Taylorová po letošním olympijském vítězství přiznala, že nejtěžší nebyly samotné jízdy, ale každodenní balanc mezi kariérou a rodinou.
V jejím případě jde o příběh hodný obdivu o to víc, že oba její synové jsou neslyšící a starší trpí Downovým syndromem. Kaillie Humphriesová zase s ironií vzpomínala, jak během závodů po světě sháněla léky na opruzeniny.
„A kuchařku nechcete?“
Eva Adamczyková potřebovala na olympiádě zajistit hlídání syna. Chtěla, aby se o něj starala sestra, která by kvůli tomu musela opustit práci, a žádala tak, aby náklady zaplatily sportovní instituce. Ale narazila. Uslyšela, že hlídání není uznatelným výdajem ze státních dotací, a při jednání dokonce zazněla ironická otázka, zda nechce „ještě kuchařku“.
Řešení se nakonec našlo. Podle šéfa Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala výrazně pomohlo postavení Adamczykové. Nakonec dostala podporu, kterou žádala. Méně úspěšné sportovkyně by ji ale získávaly mnohem obtížněji.
Že systémová podpora matek-sportovkyň prozatím není standardem, připustil i sportovní ředitel ČOV Martin Doktor. „Vnímáme, že toto téma se historicky moc neřešilo. Můžeme změny podpořit, ale nejsme těmi, kdo je mohou uvést do praxe. Primárně by toto téma měla řešit resortní sportovní centra,“ říká. Centra mají na starosti přípravu reprezentantů, zatímco olympijský výbor zajišťuje účast na hrách a podpůrný servis. Od vysokohorské přípravy přes fyzioterapii až po sportovní psychologii.
Pomoc jen pro někoho
Doktor zdůrazňuje, že u elitních sportovkyň se výbor snaží hledat individuální řešení. „Zabýváme se tím v konkrétních případech top sportovkyň, které se připravovaly na olympijské hry, například Barbora Špotáková, Miroslava Topinková Knapková nebo nyní Eva Adamczyková,“ uvedl na dotaz MF DNES a doplnil, že právě top sportovkyně podporuje výbor podle výsledků v delším období. „Takže když se Eva Adamczyková rozhodla po narození syna usilovat o nominaci, měla od nás podporu přípravy jistou,“ dodal.
V českém prostředí problematiku matek sportovkyň nijak samostatně neřeší ani ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora rodin zkrátka vychází z principu rovného přístupu ke všem pečujícím rodičům bez ohledu na profesi.
„Pomoc ze strany ministerstva zahrnuje podporu zkrácených úvazků a flexibilních forem práce, garanci návratu na stejnou pracovní pozici po rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte a možnost pracovat na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva. V otázkách specifické podpory olympioniků resort odkazuje na ČOV či Národní sportovní agenturu.
Školka v olympijské vesnici
Ženy soutěží na olympijských hrách od roku 1900. Ale až v Paříži v roce 2024 vznikla poprvé školka přímo v olympijské vesnici. Byl v ní k dispozici soukromý prostor pro kojení, hřiště i přebalovací pult. Místnost pro kojení pak začala nabízet i některá tréninková centra v dějišti her.
Jak moc je tento krok důležitý, dokládá i příběh maratonské běžkyně Aliphine Tuliamukové, která noc před svým závodem v Tokiu 2020 proplakala. Tehdy s ní její půlroční dcera do olympijské vesnice nemohla vůbec. Etiopanka v tu dobu navíc ještě kojila. „Z Tokia i předchozích her si bereme spoustu lekcí. Chceme podmínky sportovců neustále zlepšovat,“ uvedla po hrách v Paříži předsedkyně komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru Emma Terhová.
Překážkou zůstávají i peníze. Podle průzkumu organizace For All Mothers+ zaznamenalo 73 % sportovkyň-matek snížení nebo ztrátu financování kvůli těhotenství či mateřství a 72 % z nich uvedlo, že potřebují další příjem mimo sport, aby uživily rodinu.
Na to zase upozornila americká běžkyně Alysia Montanová, která v roce 2014 běžela národní šampionát v Sacramentu v osmém měsíci těhotenství. Pokud by tehdy nastoupila na mateřskou, přišla by o finanční podporu. A tak raději pokračovala v tréninku se zatejpovaných břichem.
Trend je přesto jasný: matek mezi olympioničkami přibývá, ale systém jejich rodičovství spíš toleruje, než aktivně podporuje.
Kojící sportovkyně
„Dnešní moderní trénink, medicína a výživa umožňují ženám soutěžit déle než dřív,“ řekla Lollobrigidová. A vzápětí dodala: „Musí tomu ale odpovídat podmínky, za něž nesou odpovědnost především sportovní svazy.“ Jí italská federace vyšla vstříc s flexibilním tréninkem a podporou cestování tak, aby s ní mohl syn často jezdit. Ročně přitom tráví mimo domov asi 250 dní. Kojila ho do 18 měsíců a přiznala, že bez podpory by její návrat nebyl možný.
Obecně silnější zázemí mají i Američanky, které na letošní olympiádě dominovaly, a jejich úspěch se tak přičítá i systematické podpoře ženského sportu. Ani ve Spojených státech ale není podpora jednotná a liší se svaz od svazu.
Pokud na hrách chtěly mít poblíž své děti, musely si zařídit a zaplatit vlastní ubytování i hlídání. Sportovkyně tak často řeší logistiku samy. Partner nebo příbuzní zkrátka přiletí s dítětem a starají se o ně mimo vesnici. Pouze Curtisové, Petersonové Lovickové, Humphriesové, Petersonové a Meyerové Taylorové přiznala nezisková organizace For All Mothers+ finanční příspěvek ve výši pěti tisíc dolarů.
Odchod od sponzora
Američanky se za svá mateřská práva perou dlouhodobě. Jednou z průkopnic je Allyson Felixová. V roce 2019 ukončila spolupráci se značkou Nike, která ji při těhotenství snížila sponzorský příspěvek o sedmdesát procent. Firma se sice později kála, to už ale Felixová podepsala značku Athleta. Jejího příkladu následovaly i atletky Kara Goucherová či Alysia Montanová, které rovněž ukončily spolupráci s Nike.
V Česku je podle Doktora směr jasný. „Jsme pro, aby sportovkyně, které se vracejí po mateřství, tomu měly uzpůsobené podmínky a podporu, kterou si zaslouží,“ říká. Otázkou zůstává, kdo to zajistí.