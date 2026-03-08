S dítětem za medailí. S čím se potýkají matky olympioničky vracející se po porodu

Veronika Pitthardová
  20:03
Letošní zimní olympiáda ukázala, že matek mezi vrcholovými sportovkyněmi přibývá. Musí se ale stále potýkat s řadou problémů. Jejich podpora závisí na předchozí úspěšnosti, mateřském klubu či vedení daného sportu. Český olympijský výbor řeší pomoc individuálně. Systémová podpora dlouhodobě chybí.
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února 2026) | foto: AP

Vítězná Italka ze závodu na 3 000 metru Francesca Lollobrigidová na stupních...
Kendall Coyne Schofieldová
Zlatá medailistka ze Spojených států Elana Meyersová Taylorová (vlevo) a...
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...
26 fotografií

Hrdinkami letošních olympijských her byly sportovkyně, které nebojovaly jen o medaile, ale i s novou životní rolí: mateřstvím. A mnohdy nevědomky tak psaly jedny z nejdojemnějších okamžiků olympiády.

Americká bobistka Elana Meyersová Taylorová se na olympiádu probojovala už popáté, tentokrát jako dvojnásobná matka. Mnozí ji už odepisovali, ona však v jedenačtyřiceti letech získala své první olympijské zlato. Když se ukázalo, že vyhrála, zabalila se do americké vlajky, padla na kolena a objala své dva syny.

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února 2026)
Vítězná Italka ze závodu na 3 000 metru Francesca Lollobrigidová na stupních vítězů. (7. února 2026)
Kendall Coyne Schofieldová
Zlatá medailistka ze Spojených států Elana Meyersová Taylorová (vlevo) a bronzová medailistka ze Spojených států Kaillie Armbrusterová Humphriesová (vpravo) po závodě žen v monobobu. (16. února 2026)
26 fotografií

Sledovaný byl i návrat české snowboardistky Evy Adamczykové. V prosinci 2024 se jí narodil syn Kryštof. Ještě rok před hrami prý netušila, zda se vrátí. Nakonec ale začala znovu trénovat. A v Miláně získala senzační stříbro ve snowboardcrossu. Hned po závodě ho slavila se synem v náručí.

Já přece nekončím!

A do třetice v Miláně zářila také pětatřicetiletá rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová. Na vrchol se vrátila po narození syna Tommasa. Na domácí půdě brala dvě zlata. Video, na němž po triumfu na 3 000 metrů drží dvouletého syna v náručí, obletělo svět.

Hned devět Američanek si spolu s výbavou pro svoji disciplínu muselo na olympiádu přivést i dětské potřeby. To bylo o osm víc než na olympiádu v roce 2018. Tehdy byla na americké soupisce jen jedna jediná matka. V roce 2022 byly již čtyři.

Mámo, dovez medaili! Které olympioničky si i po porodu plní sportovní sen?

Letos patřily mezi nejznámější skeletonistka Kelly Curtisová, matka dvouleté dcery, bobistka Kaillie Humphriesová, která má patnáctiměsíčního syna, nebo curlerka Tara Petersonová, jíž se syn narodil v roce 2024.

Za dojemnými momenty ale stojí méně viditelná realita. Podmínky pro matky ve vrcholovém sportu jsou stále výrazně jiné než pro muže. Narážejí i na předsudky, že mateřství znamená konec sportovní kariéry.

Starost o dětské opruzeniny

Když kapitánka amerického hokejového týmu Kendall Coyne Schofieldová v roce 2023 oznámila těhotenství, vedle gratulací k přírůstku se objevily i ty ke konci úspěšné kariéry. „Počkejte, já přece neřekla, že končím,“ podivovala se.

Pochybnosti, s nimiž se setkala, nevznikají jen ze stereotypů, ale odrážejí i realitu vrcholového sportu, který počítá s bezdětnými sportovci. Meyersová Taylorová po letošním olympijském vítězství přiznala, že nejtěžší nebyly samotné jízdy, ale každodenní balanc mezi kariérou a rodinou.

V jejím případě jde o příběh hodný obdivu o to víc, že oba její synové jsou neslyšící a starší trpí Downovým syndromem. Kaillie Humphriesová zase s ironií vzpomínala, jak během závodů po světě sháněla léky na opruzeniny.

„A kuchařku nechcete?“

Eva Adamczyková potřebovala na olympiádě zajistit hlídání syna. Chtěla, aby se o něj starala sestra, která by kvůli tomu musela opustit práci, a žádala tak, aby náklady zaplatily sportovní instituce. Ale narazila. Uslyšela, že hlídání není uznatelným výdajem ze státních dotací, a při jednání dokonce zazněla ironická otázka, zda nechce „ještě kuchařku“.

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Řešení se nakonec našlo. Podle šéfa Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala výrazně pomohlo postavení Adamczykové. Nakonec dostala podporu, kterou žádala. Méně úspěšné sportovkyně by ji ale získávaly mnohem obtížněji.

Že systémová podpora matek-sportovkyň prozatím není standardem, připustil i sportovní ředitel ČOV Martin Doktor. „Vnímáme, že toto téma se historicky moc neřešilo. Můžeme změny podpořit, ale nejsme těmi, kdo je mohou uvést do praxe. Primárně by toto téma měla řešit resortní sportovní centra,“ říká. Centra mají na starosti přípravu reprezentantů, zatímco olympijský výbor zajišťuje účast na hrách a podpůrný servis. Od vysokohorské přípravy přes fyzioterapii až po sportovní psychologii.

Pomoc jen pro někoho

Doktor zdůrazňuje, že u elitních sportovkyň se výbor snaží hledat individuální řešení. „Zabýváme se tím v konkrétních případech top sportovkyň, které se připravovaly na olympijské hry, například Barbora Špotáková, Miroslava Topinková Knapková nebo nyní Eva Adamczyková,“ uvedl na dotaz MF DNES a doplnil, že právě top sportovkyně podporuje výbor podle výsledků v delším období. „Takže když se Eva Adamczyková rozhodla po narození syna usilovat o nominaci, měla od nás podporu přípravy jistou,“ dodal.

Hodnotné vítězství, teda medaile… smála se Adamczyková. Těší se na steak

V českém prostředí problematiku matek sportovkyň nijak samostatně neřeší ani ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora rodin zkrátka vychází z principu rovného přístupu ke všem pečujícím rodičům bez ohledu na profesi.

„Pomoc ze strany ministerstva zahrnuje podporu zkrácených úvazků a flexibilních forem práce, garanci návratu na stejnou pracovní pozici po rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte a možnost pracovat na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti u stejného zaměstnavatele,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva. V otázkách specifické podpory olympioniků resort odkazuje na ČOV či Národní sportovní agenturu.

Školka v olympijské vesnici

Ženy soutěží na olympijských hrách od roku 1900. Ale až v Paříži v roce 2024 vznikla poprvé školka přímo v olympijské vesnici. Byl v ní k dispozici soukromý prostor pro kojení, hřiště i přebalovací pult. Místnost pro kojení pak začala nabízet i některá tréninková centra v dějišti her.

Jak moc je tento krok důležitý, dokládá i příběh maratonské běžkyně Aliphine Tuliamukové, která noc před svým závodem v Tokiu 2020 proplakala. Tehdy s ní její půlroční dcera do olympijské vesnice nemohla vůbec. Etiopanka v tu dobu navíc ještě kojila. „Z Tokia i předchozích her si bereme spoustu lekcí. Chceme podmínky sportovců neustále zlepšovat,“ uvedla po hrách v Paříži předsedkyně komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru Emma Terhová.

Kariéra a rodičovství jdou skloubit, říká podnikatelka. Nabízí expertky na mateřské

Překážkou zůstávají i peníze. Podle průzkumu organizace For All Mothers+ zaznamenalo 73 % sportovkyň-matek snížení nebo ztrátu financování kvůli těhotenství či mateřství a 72 % z nich uvedlo, že potřebují další příjem mimo sport, aby uživily rodinu.

Na to zase upozornila americká běžkyně Alysia Montanová, která v roce 2014 běžela národní šampionát v Sacramentu v osmém měsíci těhotenství. Pokud by tehdy nastoupila na mateřskou, přišla by o finanční podporu. A tak raději pokračovala v tréninku se zatejpovaných břichem.

Trend je přesto jasný: matek mezi olympioničkami přibývá, ale systém jejich rodičovství spíš toleruje, než aktivně podporuje.

Kojící sportovkyně

„Dnešní moderní trénink, medicína a výživa umožňují ženám soutěžit déle než dřív,“ řekla Lollobrigidová. A vzápětí dodala: „Musí tomu ale odpovídat podmínky, za něž nesou odpovědnost především sportovní svazy.“ Jí italská federace vyšla vstříc s flexibilním tréninkem a podporou cestování tak, aby s ní mohl syn často jezdit. Ročně přitom tráví mimo domov asi 250 dní. Kojila ho do 18 měsíců a přiznala, že bez podpory by její návrat nebyl možný.

Trenér Adamczykové: Mateřství jí pomohlo, není na konci svých možností

Obecně silnější zázemí mají i Američanky, které na letošní olympiádě dominovaly, a jejich úspěch se tak přičítá i systematické podpoře ženského sportu. Ani ve Spojených státech ale není podpora jednotná a liší se svaz od svazu.

Pokud na hrách chtěly mít poblíž své děti, musely si zařídit a zaplatit vlastní ubytování i hlídání. Sportovkyně tak často řeší logistiku samy. Partner nebo příbuzní zkrátka přiletí s dítětem a starají se o ně mimo vesnici. Pouze Curtisové, Petersonové Lovickové, Humphriesové, Petersonové a Meyerové Taylorové přiznala nezisková organizace For All Mothers+ finanční příspěvek ve výši pěti tisíc dolarů.

Odchod od sponzora

Američanky se za svá mateřská práva perou dlouhodobě. Jednou z průkopnic je Allyson Felixová. V roce 2019 ukončila spolupráci se značkou Nike, která ji při těhotenství snížila sponzorský příspěvek o sedmdesát procent. Firma se sice později kála, to už ale Felixová podepsala značku Athleta. Jejího příkladu následovaly i atletky Kara Goucherová či Alysia Montanová, které rovněž ukončily spolupráci s Nike.

V Česku je podle Doktora směr jasný. „Jsme pro, aby sportovkyně, které se vracejí po mateřství, tomu měly uzpůsobené podmínky a podporu, kterou si zaslouží,“ říká. Otázkou zůstává, kdo to zajistí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Pavel nezvažoval abolici pro Babiše. Imunita by podle něj měla být omezena

Aktualizujeme
Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...

Imunita politiků by podle prezidenta Petra Pavla měla být omezena funkcí ve Sněmovně. „Nečekal jsem, že by to mělo dopadnout jinak,“ řekl k rozhodnutí Sněmovny nevydat k trestnímu stíhání premiéra a...

8. března 2026,  aktualizováno  20:44

S dítětem za medailí. S čím se potýkají matky olympioničky vracející se po porodu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Letošní zimní olympiáda ukázala, že matek mezi vrcholovými sportovkyněmi přibývá. Musí se ale stále potýkat s řadou problémů. Jejich podpora závisí na předchozí úspěšnosti, mateřském klubu či vedení...

8. března 2026  20:03

Komárek: Dětinštíme. Pečovatelský stát spolu s AI může přinést něco obludného

Premium
Proč žijeme ve stále rozdělenější společnosti? Nechybějí nám nějaké vyšší...

Proč žijeme ve stále rozdělenější společnosti? Nechybějí nám nějaké vyšší společné cíle? A jakou roli v tom hrají moderní technologie a víra ve stále ochranitelštější stát? Biolog a filozof Stanislav...

8. března 2026

Duchovní vybrali Chameneího nástupce. Bez našeho souhlasu nevydrží, řekl Trump

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Íránské Shromáždění znalců dosáhlo většinové shody na novém nejvyšším duchovním vůdci, který má nahradit Alího Chameneího. Jeho jméno ovšem nezveřejnilo. Americký prezident Donald Trump v reakci...

8. března 2026  8:37,  aktualizováno  19:54

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka /Motoristé/ a Jan Lipavský /za ODS/ v Partii na CNN Prima News (8....

Ministr zahraničí Petr Macinka míní, že konflikt na Blízkém východě bude trvat týdny. Jeho předchůdce Jan Lipavský by mluvil spíše o měsících. Současný šéf české diplomacie také dodal, že se Čechy,...

8. března 2026  11:45,  aktualizováno  19:38

Repatriační let z Dubaje dopravil do Prahy 189 lidí, další spoje mají zpoždění

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Do Prahy v noci na neděli přiletěl další repatriační let z Dubaje, ze Spojených arabských emirátů dopravil 189 lidí. Pravidelná linka z Dubaje a repatriační let ze saudskoarabského Rijádu mají...

8. března 2026  9:29,  aktualizováno  19:35

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat...

8. března 2026  14:06,  aktualizováno  19:03

Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení. AfD si polepšila

Příznivci Cema Özdemira, hlavního kandidáta strany Zelených v zemských volbách...

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Sociální demokracie (SPD)...

8. března 2026  18:59

Teheránem otřásly výbuchy, padá černý déšť. USA a Izrael útočily na ropné sklady

Sledujeme online
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů, přičemž zabily čtyři lidi, oznámil íránský představitel ve státní televizi. V...

8. března 2026  18:24

Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT

Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.

Éra diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce se podle bývalého ministra kultury Martina Baxy (ODS) zapíše do dějin žurnalistiky. Řekl to v reakci na konec moderátora Václava Moravce v České televizi....

8. března 2026  14:44,  aktualizováno  18:01

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

VIDEO: Měsíce příprav, půlkilometrový vlak. Jak Češi dovezli na Ukrajinu 72 aut

Češi dovezli na Ukrajinu 72 aut a další materiál

Iniciativa Dárek pro Putina dokončila přepravu 72 terénních vozů a evakuačních sanitek, které jsou nyní připraveny k nasazení na frontových liniích. Předmětem sbírky nebyla pouze auta, lidé se také...

8. března 2026

Zapomeňte na čísla velikostí. Obuvník radí, jak si vybrat boty na celý život

Dílnu pro vlastní podnikání si Marek Černý zrekonstruoval svépomocí v rodinné...

Obuvník Marek Černý v malé dílně v Teplicích vrací botám druhý život. Místo sériové výroby sází na ruční práci, péči a poctivé materiály. „Když boty opravíte správně, můžou vydržet desítky let,“ říká...

8. března 2026  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.