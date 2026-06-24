Prezident Pavel v úterý podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu kvůli tomu, že nebyl zařazen do delegace na summit Severoatlantické aliance. Vrcholná schůzka se uskuteční 7. a 8. července v Ankaře, v minulosti na ni běžně jezdila hlava státu. Krok následoval po měsících sporů mezi prezidentem a Babišovou vládou.
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Summit NATO 2026 v Ankaře
Podle listu FAZ česká opozice Babišovi vyčítá, že se prezidentovi mstí.
„Něco by na tom mohlo být,“ napsal list a připomněl, že Pavel odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem a kritizuje vládu kvůli nízkým výdajům na obranu.
„Jde tu ale o něco víc než o ješitný souboj kohoutů. Je to tvrdý mocenský boj o to, kdo určuje zahraniční politiku,“ dodal v komentáři novinář Stephan Löwenstein, který působil jako dopisovatel FAZ pro střední Evropu.
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Měl by se chovat jako chlap, a ne se soudit, reagoval Turek na Pavlovu žalobu
Ve věci rozhodne Ústavní soud, pro NATO je to podle FAZ dobře, protože se na summitu nebudou projevovat protichůdné názory domácí politiky. „V tomto ohledu je možné, že Babiš má formálně pravdu, i když ne ve věci samotné, tedy v otázce rozpočtu na obranu,“ dodal komentář.
Politickému sporu v Česku se věnuje s využitím zprávy agentury DPA také list Handelsblatt, který píše o „mocenském pokeru“, ve které proti sobě hrají „liberální“ prezident a „pravicově populistická“ vláda.
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„Nešťastné rozhodnutí vlády.“ Pavel podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO
Za rozhodnutím nevyslat Pavla na summit vidí podle něj komentátoři „akt pomsty“ za prezidentovu veřejnou kritiku na adresu Babišova kabinetu. List Die Zeit rovněž s odvoláním na DPA píše o eskalaci sporu.
Tématu se věnuje také zpravodajský web t-online, který ho popisuje jako spor „nacionalistické“ vlády s prezidentem Pavlem. Regionální saský list Sächsische Zeitung píše o bezprecedentním střetu prezidenta a vlády.