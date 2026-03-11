Spor v koalici kvůli vakcínám na chřipku. Ať očkování nehradí pojišťovny, žádá SPD

Zatímco ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (ANO) chce více zpřístupnit očkování proti chřipce, například v lékárnách, SPD je proti: minulý týden oznámilo, že žádá revizi národní očkovací strategie. Vadí jim především mRNA vakcíny proti covidu a chřipce.

Spor v koalici kvůli vakcínám na chřipku. Ať očkování nehradí pojišťovny, žádá SPD

