Spor v koalici kvůli vakcínám na chřipku. Ať očkování nehradí pojišťovny, žádá SPD

Argumentují mimo jiné tím, že by Česko mělo vakcíny hodnotit nezávisle na mezinárodních orgánech. „Pokud má být cílem skutečné obnovení důvěry v očkování, je nezbytné provést otevřenou a nezávislou analýzu přínosů a rizik vakcín proti covidu-19, transparentně vyhodnotit procesy schvalování a dohled nezávisle na Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) a Světové zdravotnické organizaci (WHO),“ vysvětluje poslanec SPD Jan Síla.
Pokud by vláda pod tlakem SPD změnila národní očkovací strategii, byla by to chyba.