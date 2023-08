Rajchl chce vysoudit čtvrt milionu od Liskové. Spojila ho s mafiány

„Paní Lisková mě osobně kontaktovala prostřednictvím několika lidí, pak i sama osobně s tím, že chce kandidovat za naši stranu Právo Respekt Odbornost (PRO) do Senátu. My jsme to odmítli, protože se s těmito lidmi nechceme spojovat. Jí se to patrně dotklo, obrovsky se urazila a začala šířit o mně osobně i o straně jednu lež za druhou. V momentě, kdy napsala, že jsem placen mafiány, tak už mi to přišlo skutečně za hranou a žaloval jsem ji na ochranu osobnosti,“ řekl iDNES.cz Rajchl.

„Na rozdíl od vás nepodvádím, nekradu a nemám byznys s mafiány. Jste podvodník a lhář, Rajchle. Úplně stejný morální odpad jako ten, který nám aktuálně vládne,“ psala loni Lisková na sociálních sítích.

„Placení mafií fakt neprokážete, to mohu garantovat. Překročila jste čáru a teď už jste na mém hřišti. A věřte mi, že na mém hřišti umím hrát víc než dobře,“ opáčil jí Rajchl.

Lisková se dostala do zprávy o extremismu

Na spor Rajchla s Liskovou, kdy soudní líčení proběhne 31. srpna u Okresního soudu v Ostravě, iDNES.cz narazil v souvislosti s tím, že si Lisková vysloužila vlastní zmínku ve čtvrtek zveřejněné pololetní zprávě ministerstva vnitra o extremismu.

„Na svém twitterovém účtu vyzvala k deukrajinizaci a denacifikaci České republiky. Pražští kriminalisté z odboru extremismu a terorismu v reakci na tento výrok zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ připomnělo vnitro ve zprávě o extremismu.

Slovy o denacifikaci doprovází Rusko svou válečnou agresi na Ukrajině.

K tomu, aby se Policie ČR zabývala nenávistným tweetem Nely Liskové, která se dříve také označovala za zastupitelku mezinárodně neuznané Doněcké lidové republiky ovládané separatisty, pak vyzval exministr kultury Daniel Herman. A policisté skutečně začali konat.

„Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ uvedla policie v polovině června.

Policie ČR @PolicieCZ Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro TČ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. #policiepha https://t.co/G53eqPUB6Q oblíbit odpovědět

„Stále na případu pracují,“ odvětil ve čtvrtek iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk na dotaz, jak pokračují úkony trestního řízení kvůli výzvě k denacifikaci Česka.

S těmito lidmi nechceme nic mít, říká Rajchl

To, že se Lisková dostala i do zprávy o extremismu, nechtěl Rajchl moc komentovat. „Tyhle zprávy popravdě moc nečtu, protože extrémismus je podle mě něco jiného než paní, která vypráví nesmysly, aby byla zajímavá,“ řekl iDNES.cz muž organizující protivládní protesty.

„Vím, že nás média velmi často házejí do jednoho pytle s paní Peterkovou, panem Zítkem, paní Liskovou, ale my opravdu nemáme s těmi lidmi nic společného, naopak ti lidé se nás snaží poškozovat, kde mohou, včetně pana Vrabela. To jsou lidé, se kterými spolupracovat nechceme,“ uvedl Rajchl.

Ve spojení s Liskovou ho v tuto chvíli zajímá jen to, že když se o někom řekne, že je placen mafií, tak už je to podle něj výrok, který je za hranou zákona. „Ona to navíc zveřejnila před senátními volbami, takže se nás snažila poškozovat v rámci těch voleb, a tudíž jsem se rozhodl podat žalobu, protože to překračovalo meze,“ uvedl předseda strany PRO.