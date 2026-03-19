Spor o očkování v lékárnách. S šéfy profesní komory nesouhlasí řada lékařů

Očkování proti chřipce v lékárnách, které má zjednodušit přístup k prevenci, rozděluje zdravotnickou scénu. Spor už není jen mezi lékárníky a lékaři, neshody sílí i uvnitř samotné lékařské obce. Zatímco šéfové profesní komory varují před riziky, jiní v tom vidí cestu k vyšší proočkovanosti a tím i k ochraně lidí a ekonomiky.
Ukázal to také čtvrteční seminář v Poslanecké sněmovně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tam potvrdil, že chce změnit legislativu tak, aby se zájemci mohli už příští rok rozhodnout, zda se nechají naočkovat v ordinaci lékaře, očkovacím centru nebo v lékárně.
„Podobnou možnost mají lidé v řadě zemí. Je to jedna z cest, jak posílit ochranu a prevenci zdraví. Do června by měl být připraven návrh legislativy, který pak půjde do připomínkového řízení,“ řekl Vojtěch.
Podle něj si současná vláda vytkla za cíl posílit kompetence nelékařských zdravotnických profesí včetně lékárníků. „V této oblasti doháníme vyspělý svět, kde jsou vzdělaní nelékaři mnohem více využíváni než u nás. Lékaři mají dělat superspecializovanou práci, která není nahraditelná. Lékárny jsou nízkoprahová, snadno dostupná zdravotnická zařízení, která můžeme lépe než dosud využít v oblasti veřejného zdraví. Nikdo nechce, aby lékárníci nahradili lékaře, ale mohou velmi pomoci například s očkováním dospělých proti chřipce nebo s jednoduššími vyšetřeními, jako je měření tlaku,“ dodal ministr.
|
Změnu podporuje i skupina expertů z think tanku Ministr zdraví, která tento týden zveřejnila výzvu za dostupné očkování v lékárnách. Podepsat ji může i veřejnost. Signatáři upozorňují, že Česko zaostává v proočkovanosti proti sezonním nákazám. Proti chřipce se nechává očkovat jen asi sedm procent Čechů, v rizikových skupinách do 25 procent. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje ochranu 75 procent seniorů a chronicky nemocných.
„Nízká míra prevence má drtivé ekonomické dopady. Jen nemoci dýchací soustavy stály českou ekonomiku v roce 2024 desítky miliard korun. Naše analýzy potvrzují, že každá koruna investovaná do očkování má vysokou návratnost. U chřipky přinese státu zpět více než šestinásobek,“ uvedla ředitelka kabinetu Ministra zdraví Martina Bulánková.
Data podle ní mluví jasně. „Větší bariérou než neochota lidí nechat se očkovat je nedostatek času a míst, kam si mohou pro vakcínu dojít. Průzkum veřejného mínění ukazuje, že nejdostupnějším zdravotnickým bodem je pro většinu občanů lékárna. Pilotní projekt z loňského října potvrdil, že v lékárně by se nechala proti chřipce očkovat i řada lidí, kteří nechodí na preventivní prohlídky k lékaři nebo dosud neměli o vakcínu zájem,“ řekla Bulánková.
Je přesvědčená, že očkování v lékárnách zvýší proočkovanost, uleví ordinacím a díky vysoké návratnosti investic ušetří veřejným rozpočtům miliardy ročně za léčbu komplikací a ztrátu produktivity.
|
Na čtvrteční debatu o kompetencích lékárníků dorazil i prezident České lékařské komory Milan Kubek, přestože nebyl mezi řečníky. Dlouhodobě dává najevo, že s očkováním v lékárnách nesouhlasí.
„Proočkovanost proti chřipce je v Česku extrémně nízká. Pojďme to řešit. Nabízí se ale jednodušší a bezpečnější cesta – aby stát hradil vakcínu každému, kdo projeví zájem, umožnil očkovat všem lékařům a zajistil funkční distribuci vakcín, aby se lékaři nemuseli obávat finančních ztrát,“ řekl pro iDNES.cz Kubek.
Podle něj prosazují změnu v očkování lékárenské řetězce. „Proč chodíme s hodinkami k hodináři a ne do knihkupectví? Každý by měl dělat to, co umí, a ne melouchařit. Lékárníci nás s očkováním nespasí. O indikaci či kontraindikaci by měl rozhodovat jedině lékař, ne někdo, kdo si na něj jen hraje. Lékárníků si vážím, ale jsem proti očkování lidmi, kteří na to nemají kvalifikaci, v podmínkách, které k tomu nejsou určené,“ uvedl.
|
Kritiku zopakoval i během diskuse na semináři. Organizátorům vytkl, že pozvali pouze řečníky s jedním názorem: „Na takových akcích by měly zaznít i alternativní názory.“
S očkováním v lékárnách nesouhlasí nejen Kubek, ale i vedení profesní komory a například také zástupci praktických lékařů. Ukazuje se ale, že část řadových lékařů má opačný názor.
Na semináři podpořili očkování v lékárnách kromě zástupců České lékárnické komory či Asociace provozovatelů lékárenských sítí také někteří známí lékaři – epidemiolog a místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, který je rovněž členem kabinetu Ministra zdraví.
Oba poukazovali na praxi ze zahraničí, kde očkování v lékárnách vedlo ke zvýšení proočkovanosti. „V řadě zemí očkují v lékárnách i proti jiným nemocem. Čeští lékárníci by ale měli očkovat pouze zdravou dospělou populaci proti chřipce,“ řekl Prymula.
|
„Lékárník není jen prodavač, může významně pomoci v prevenci. V Evropě jsme jednou z posledních zemí, kde očkování v lékárnách zatím nefunguje,“ dodal Smejkal.
Očkování v lékárnách podporují i další odborníci, například neurochirurg Albert Štěrba, předseda spolku Mladí lékaři a jeden ze signatářů výzvy.
„Jsme nezávislý spolek, můžeme mít jiný názor než vedení profesní komory. Pokud chceme zvýšit proočkovanost a usnadnit lidem přístup k prevenci, musíme hledat cesty, které jsou bezpečné, dostupné a dobře provázané se zdravotním systémem. Lékárníci v tom mohou být přirozenými spojenci lékařů,“ uvedl Štěrba.
|
Podle něj je pro zaměstnané lidi snazší navštívit lékárnu například v obchodním centru, třeba i večer nebo o víkendu, kdy už lékaři neordinují. „Část praktických lékařů v Česku očkovat odmítá a někteří lidé svého praktika nemají. Kromě toho se lékařům uvolní ruce k odborné péči o pacienty. Lékárníci, kteří budou chtít očkovat, absolvují odborné školení a budou muset mít vhodné prostory. Žádná reálná rizika nevidím,“ dodal.
Děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Roh na semináři uvedl, že spolu s Masarykovou univerzitou každoročně připravují více než 200 vysoce kvalifikovaných farmaceutů. „Je škoda, že je neumíme plně využít. Doufám, že obavy lékařů rozptýlíme. Rozšíření kompetencí lékárníků pomůže zdravotnictví i ekonomice,“ řekl.
V Česku je více než 2700 lékáren. Do očkování by se zapojila jen část z nich, především řetězcové. Nezávislé lékárny spíše výjimečně.
„Nejsme proti. Podle mě už to tady mělo fungovat dávno. Většina nezávislých lékáren ale nemá vhodné prostory ani dostatek personálu. Vyslat lékárníka na školení bude pro menší lékárny organizačně i ekonomicky náročné. Ani se nám to zřejmě nevyplatí, bude záležet na nastavení úhrad,“ uvedl šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
|
Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs chce, aby lékárníci dostali možnost sami se rozhodnout, zda budou očkovat. „Lékárníci jako vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci jsou připraveni tuto kompetenci přijmout. Naše komora dlouhodobě prosazuje očkování v lékárnách a podílí se na přípravě kurzů i legislativy. Každý den, kdy očkování v lékárnách nefunguje, znamená zbytečně ztracené prostředky i dny života ve zdraví,“ uvedl.
Podle něj interní průzkumy ukazují, že očkovat by chtěla téměř polovina lékárníků. Patří mezi ně i Stanislav Havlíček z Plzně. „Veřejnost nám důvěřuje a tuto službu od nás očekává. Jsme zdravotníci v první linii a prevence je přirozenou součástí naší práce,“ dodal.
Adam Vojtěch ujišťuje, že součástí připravované legislativy budou i změny, které umožní očkovat všem lékařům napříč odbornostmi i všeobecným sestrám. „Cílem je odstranit bariéry a umožnit bezpečné očkování všem zájemcům,“ dodal ministr.