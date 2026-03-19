Spor o očkování v lékárnách. S šéfy profesní komory nesouhlasí řada lékařů

Ivana Lesková
  13:32
Tisíce nemocných, čtyři sta z nich na jednotkách intenzivní péče a 137 úmrtí. Takový je účet poslední epidemie chřipky v Česku. Na virovou infekci doplatili především lidé, kteří nebyli očkovaní. Zájem o vakcíny chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podpořit tím, že umožní očkování v lékárnách. Proti tomu se ostře staví například vedení České lékařské komory. Přibývá ale lékařů s opačným názorem.
Jaroslav Roh

Jaroslav Roh | foto: koláž iDNES David Votruba

Očkování proti chřipce
Očkování proti chřipce také v lékárnách, ano či ne?
Očkování proti chřipce v lékárnách, které má zjednodušit přístup k prevenci, rozděluje zdravotnickou scénu. Spor už není jen mezi lékárníky a lékaři, neshody sílí i uvnitř samotné lékařské obce. Zatímco šéfové profesní komory varují před riziky, jiní v tom vidí cestu k vyšší proočkovanosti a tím i k ochraně lidí a ekonomiky.

Ukázal to také čtvrteční seminář v Poslanecké sněmovně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tam potvrdil, že chce změnit legislativu tak, aby se zájemci mohli už příští rok rozhodnout, zda se nechají naočkovat v ordinaci lékaře, očkovacím centru nebo v lékárně.

„Podobnou možnost mají lidé v řadě zemí. Je to jedna z cest, jak posílit ochranu a prevenci zdraví. Do června by měl být připraven návrh legislativy, který pak půjde do připomínkového řízení,“ řekl Vojtěch.

Podle něj si současná vláda vytkla za cíl posílit kompetence nelékařských zdravotnických profesí včetně lékárníků. „V této oblasti doháníme vyspělý svět, kde jsou vzdělaní nelékaři mnohem více využíváni než u nás. Lékaři mají dělat superspecializovanou práci, která není nahraditelná. Lékárny jsou nízkoprahová, snadno dostupná zdravotnická zařízení, která můžeme lépe než dosud využít v oblasti veřejného zdraví. Nikdo nechce, aby lékárníci nahradili lékaře, ale mohou velmi pomoci například s očkováním dospělých proti chřipce nebo s jednoduššími vyšetřeními, jako je měření tlaku,“ dodal ministr.

Spor v koalici kvůli vakcínám na chřipku. Ať očkování nehradí pojišťovny, žádá SPD

Změnu podporuje i skupina expertů z think tanku Ministr zdraví, která tento týden zveřejnila výzvu za dostupné očkování v lékárnách. Podepsat ji může i veřejnost. Signatáři upozorňují, že Česko zaostává v proočkovanosti proti sezonním nákazám. Proti chřipce se nechává očkovat jen asi sedm procent Čechů, v rizikových skupinách do 25 procent. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje ochranu 75 procent seniorů a chronicky nemocných.

„Nízká míra prevence má drtivé ekonomické dopady. Jen nemoci dýchací soustavy stály českou ekonomiku v roce 2024 desítky miliard korun. Naše analýzy potvrzují, že každá koruna investovaná do očkování má vysokou návratnost. U chřipky přinese státu zpět více než šestinásobek,“ uvedla ředitelka kabinetu Ministra zdraví Martina Bulánková.

Nechali byste se naočkovat v lékárně?

Data podle ní mluví jasně. „Větší bariérou než neochota lidí nechat se očkovat je nedostatek času a míst, kam si mohou pro vakcínu dojít. Průzkum veřejného mínění ukazuje, že nejdostupnějším zdravotnickým bodem je pro většinu občanů lékárna. Pilotní projekt z loňského října potvrdil, že v lékárně by se nechala proti chřipce očkovat i řada lidí, kteří nechodí na preventivní prohlídky k lékaři nebo dosud neměli o vakcínu zájem,“ řekla Bulánková.

Je přesvědčená, že očkování v lékárnách zvýší proočkovanost, uleví ordinacím a díky vysoké návratnosti investic ušetří veřejným rozpočtům miliardy ročně za léčbu komplikací a ztrátu produktivity.

Střet kvůli návrhu, ať očkují i lékárníci. Komora lékařů se konkurenci brání

Na čtvrteční debatu o kompetencích lékárníků dorazil i prezident České lékařské komory Milan Kubek, přestože nebyl mezi řečníky. Dlouhodobě dává najevo, že s očkováním v lékárnách nesouhlasí.

„Proočkovanost proti chřipce je v Česku extrémně nízká. Pojďme to řešit. Nabízí se ale jednodušší a bezpečnější cesta – aby stát hradil vakcínu každému, kdo projeví zájem, umožnil očkovat všem lékařům a zajistil funkční distribuci vakcín, aby se lékaři nemuseli obávat finančních ztrát,“ řekl pro iDNES.cz Kubek.

Podle něj prosazují změnu v očkování lékárenské řetězce. „Proč chodíme s hodinkami k hodináři a ne do knihkupectví? Každý by měl dělat to, co umí, a ne melouchařit. Lékárníci nás s očkováním nespasí. O indikaci či kontraindikaci by měl rozhodovat jedině lékař, ne někdo, kdo si na něj jen hraje. Lékárníků si vážím, ale jsem proti očkování lidmi, kteří na to nemají kvalifikaci, v podmínkách, které k tomu nejsou určené,“ uvedl.

Očkování v lékárnách nechtějí ani pacienti, uvítali by výdej léků v ordinaci, tvrdí lékaři

Kritiku zopakoval i během diskuse na semináři. Organizátorům vytkl, že pozvali pouze řečníky s jedním názorem: „Na takových akcích by měly zaznít i alternativní názory.“

S očkováním v lékárnách nesouhlasí nejen Kubek, ale i vedení profesní komory a například také zástupci praktických lékařů. Ukazuje se ale, že část řadových lékařů má opačný názor.

Na semináři podpořili očkování v lékárnách kromě zástupců České lékárnické komory či Asociace provozovatelů lékárenských sítí také někteří známí lékaři – epidemiolog a místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, který je rovněž členem kabinetu Ministra zdraví.

Oba poukazovali na praxi ze zahraničí, kde očkování v lékárnách vedlo ke zvýšení proočkovanosti. „V řadě zemí očkují v lékárnách i proti jiným nemocem. Čeští lékárníci by ale měli očkovat pouze zdravou dospělou populaci proti chřipce,“ řekl Prymula.

Očkování proti chřipce i jako prevence kardiovaskulárních komplikací

„Lékárník není jen prodavač, může významně pomoci v prevenci. V Evropě jsme jednou z posledních zemí, kde očkování v lékárnách zatím nefunguje,“ dodal Smejkal.

Očkování v lékárnách podporují i další odborníci, například neurochirurg Albert Štěrba, předseda spolku Mladí lékaři a jeden ze signatářů výzvy.

„Jsme nezávislý spolek, můžeme mít jiný názor než vedení profesní komory. Pokud chceme zvýšit proočkovanost a usnadnit lidem přístup k prevenci, musíme hledat cesty, které jsou bezpečné, dostupné a dobře provázané se zdravotním systémem. Lékárníci v tom mohou být přirozenými spojenci lékařů,“ uvedl Štěrba.

Lékařka: Viděla jsem 18letou dívku zemřít na chřipku. Lidé věří bludům a neočkují se

Podle něj je pro zaměstnané lidi snazší navštívit lékárnu například v obchodním centru, třeba i večer nebo o víkendu, kdy už lékaři neordinují. „Část praktických lékařů v Česku očkovat odmítá a někteří lidé svého praktika nemají. Kromě toho se lékařům uvolní ruce k odborné péči o pacienty. Lékárníci, kteří budou chtít očkovat, absolvují odborné školení a budou muset mít vhodné prostory. Žádná reálná rizika nevidím,“ dodal.

Děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Roh na semináři uvedl, že spolu s Masarykovou univerzitou každoročně připravují více než 200 vysoce kvalifikovaných farmaceutů. „Je škoda, že je neumíme plně využít. Doufám, že obavy lékařů rozptýlíme. Rozšíření kompetencí lékárníků pomůže zdravotnictví i ekonomice,“ řekl.

V Česku je více než 2700 lékáren. Do očkování by se zapojila jen část z nich, především řetězcové. Nezávislé lékárny spíše výjimečně.

„Nejsme proti. Podle mě už to tady mělo fungovat dávno. Většina nezávislých lékáren ale nemá vhodné prostory ani dostatek personálu. Vyslat lékárníka na školení bude pro menší lékárny organizačně i ekonomicky náročné. Ani se nám to zřejmě nevyplatí, bude záležet na nastavení úhrad,“ uvedl šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Soumrak lékáren. Proč mizí z malých měst a kdy začnou jejich šéfové „létat“

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs chce, aby lékárníci dostali možnost sami se rozhodnout, zda budou očkovat. „Lékárníci jako vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci jsou připraveni tuto kompetenci přijmout. Naše komora dlouhodobě prosazuje očkování v lékárnách a podílí se na přípravě kurzů i legislativy. Každý den, kdy očkování v lékárnách nefunguje, znamená zbytečně ztracené prostředky i dny života ve zdraví,“ uvedl.

Podle něj interní průzkumy ukazují, že očkovat by chtěla téměř polovina lékárníků. Patří mezi ně i Stanislav Havlíček z Plzně. „Veřejnost nám důvěřuje a tuto službu od nás očekává. Jsme zdravotníci v první linii a prevence je přirozenou součástí naší práce,“ dodal.

Adam Vojtěch ujišťuje, že součástí připravované legislativy budou i změny, které umožní očkovat všem lékařům napříč odbornostmi i všeobecným sestrám. „Cílem je odstranit bariéry a umožnit bezpečné očkování všem zájemcům,“ dodal ministr.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3. Tohle nemám zapotřebí, pronesl

Alexandr Vondra, Martin Kupka, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek na tiskové...

Debata na slovenské stanici TA3 skončila pro účastníky i diváky poněkud nečekaně. V přímém přenosu se proměnila v ostrý názorový střet českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) a kontroverzního...

V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin

Hasiči si vyžádali při zásahu u požáru střechy v Nádražní ulici v Ostravě také...

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Na místě pracovaly všechny...

Zlo může mít i tvář maminky. Pan Nikdo dostal Oscara po právu, píše ruský historik

Premium
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi sice vyhrál Oscara, ale nelíbí se ani Rusům, ani Ukrajincům. Přitom je to fascinující studie banality zla bujícího na malém ruském městě. „Zlo může mít...

19. března 2026  13:35

Mandloně už kvetou. Hustopeče lákají na sněhobílé sady a víkendové slavnosti

Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)

Největší středoevropské mandloňové sady opět rozkvétají. Jihomoravské Hustopeče proto se začátkem jara lákají na tradiční Slavnosti mandloní a vína, které se letos konají od 20. do 22. března....

19. března 2026  13:33

Spor o očkování v lékárnách. S šéfy profesní komory nesouhlasí řada lékařů

Jaroslav Roh

Tisíce nemocných, čtyři sta z nich na jednotkách intenzivní péče a 137 úmrtí. Takový je účet poslední epidemie chřipky v Česku. Na virovou infekci doplatili především lidé, kteří nebyli očkovaní....

19. března 2026  13:32

Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Obžalovaný František Horn (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad...

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o...

19. března 2026  12:13,  aktualizováno  13:29

Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez...

18. března 2026  12:36,  aktualizováno  19. 3. 13:20

Z poškozené pachatelkou. Žena dvakrát naletěla kyberšmejdům, využili ji jako kurýrku

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla „kyberšmejdům“

Čtyřiašedesátiletá žena během půl roku dvakrát naletěla kyberšmejdům, nakonec ji chytila policie, když převážela odcizených 150 tisíc korun. Podvodníci z ní totiž nejdříve vylákali osm set tisíc na...

19. března 2026  13:20

Putin se schoval a vyhýbá se Kremlu. Děsí ho likvidace Chameneího, tvrdí politik

Ruský prezident Vladimir Putin (18. března 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin se přestal objevovat v Kremlu. Sílí názory, že šéf Kremlu tímto způsobem reaguje na americké a izraelské sledovací schopnosti, které údajně vedly k úmrtí íránského...

19. března 2026  13:19

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:08

Stanjurův muž skončil v dozorčí radě Severočeských dolů. Nahradil ho Brabec

Zleva Filip Benda a Richard Brabec

Bratr Marka Bendy (ODS) Filip, který byl ředitelem kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a také tím, kdo zadržel dokument varující před riziky v bitcoinové kauze, skončil v dozorčí radě...

19. března 2026  11:52,  aktualizováno  13:04

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

19. března 2026  13:01

