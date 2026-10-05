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Spor o inkluzi. SPD a Motoristé sobě mají problém s návrhem ministra Plagy

Josef Kopecký
  5:54aktualizováno  15:50
Vláda přerušila kvůli výhradám Motoristů sobě a SPD projednávání změny financování asistentů pedagoga v základních školách. „Motoristé sobě kritizují, že vlastně jde o zakonzervování inkluze a toho systému,“ řekl premiér Andrej Babiš.

„A samozřejmě tenhle problém je vnímán různě. Různě v pražských školách, různě v Bílině, kde paní ministryně Mrázová, bývalá starostka Bíliny, k tomu vyjádřila velice dobrý názor, který já podporuju, že hlavní slovo by měl mít ředitel školy,“ prohlásil Babiš.

„Já jsem požádal naše partnery, aby nám dali písemně stanovisko do pátku,“ uvedl premiér. Nechce už příští týden, až se k tomu vláda vrátí, s problémem ztrácet čas. V pondělí o inkluzi vláda jednala podle Babiše víc než hodinu.

„Uvidíme, jak to dopadne. Návrh ministra školství to nějakým způsobem vylepšuje, ale naši partneři s tím zatím nejsou spokojeni, takže se k tomu vrátíme,“ řekl po jednání vlády Babiš.

Asistenti pedagoga mají být financováni podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí

Asistenti pedagoga by mohli být podle návrhu ministra školství za ANO Roberta Plagy financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je tomu nyní.

Cílem změn je podle ministerstva školství, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny.

Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (5. října 2026)
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Robert Plaga (ANO). (5. října 2026)
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Jaromír Zůna (SPD). (5. října 2026)
Jednání vlády. Financování asistentů pedagoga v základních školách. Na snímku Adam Vojtěch (ANO). (5. října 2026)
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„Většina kritiků inkluze si ve skutečnosti stěžuje na nekvalitní výkon funkce asistenta pedagoga. V nově nastaveném systému se budou profesionalizovat i asistenti pedagoga, kteří dnes mají smlouvu na dobu určitou. Takto se stanou členem týmu školy a ředitel je bude moci nasazovat podle aktuální potřeby do tříd. To znamená, že nebudou muset být v každé hodině u daného dítěte, které zrovna v té chvíli podporu nepotřebuje, ale může ho využít kdekoliv jinde,“ uvedl o víkendu ministr Plaga na Instagramu.

Ministr Plaga usiluje o zachování přípravných tříd. Předchozí vláda je zrušila

Výhrady k inkluzi ve školství mají menší koaliční partneři. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl v předvolebním rozhovoru pro iDNES.cz, že je třeba „zastropovat inkluzi ve školství“.

„V příštím roce mají školy nabrat šest tisíc asistentů pedagogů a horizont má být až 40 tisíc asistentů. Vždyť je nás 10 milionů, to je nereálné. Je třeba udělat totální revizi systému,“ řekl Okamura.

„Motoristé v rámci koalice kritizují inkluzi, chtějí méně peněz, ale já se budu snažit je přesvědčit, že školství je jedna z našich priorit,“ prohlásil před dvěma týdny premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním shrnutí událostí týdne.

Plaga označil rušení inkluze za nesmysl

Ministr školství Plaga při jednání o sestavení návrhu rozpočtu na příští rok označil rušení inkluze za nesmysl.

„Je mou povinností jako ministra školství, abych trpělivě vysvětloval, že pojem zrušení inkluze je pojem nesmyslný. Za prvé, dneska na základních školách máme přes 100 tisíc dětí, které mají nějaké podpůrné opatření. Pokud byste je chtěli dávat do speciálních škol, tak za prvé upozorňuju, že speciální školy jsou třikrát dražší na jednoho žáka než školy běžné. Za druhé, většina dětí do speciálních zvláštních škol nepatří, jsou inteligentní, potřebují jenom podporu. Pokud to někdo potřebuje vysvětlit vícekrát, jsem připraven,“ zdůraznil ministr školství v září při příchodu na koaliční jednání zástupců ANO a Motoristů sobě na Úřadu vlády.

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