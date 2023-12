Evropa dle Babiše zve miliony migrantů. Nerozumí evropské politice, říká Fiala

Mezi premiérem Petrem Fialou z ODS a jeho předchůdcem v této funkci a šéfem ANO Andrejem Babišem to znovu jiskří kvůli řešení otázky nelegální migrace. „Evropa je nepoučitelná. Opět zve na kontinent miliony nelegálních migrantů a zodpovědnost za to nese zejména vláda Petra Fialy,“ tvrdí Babiš. Premiér si to nenechal líbit.