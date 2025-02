Vaši éru brzy projednají trestní soudy, začal po rozhovoru pálit Blažek na Hřiba

„Nepochybně se bude probírat i vaše role – buďto jste o všem věděl a kryl to, nebo jste byl jen slepým užitečným panákem navenek pro klidnou práci zločinecké organizace. Nic mezi tím není možné. Brzy se vše dozvíme z výpovědí před soudem,“ napsal Blažek na sociální síti X.

Pavel Blažek @blazek_p @ZdenekHrib Vaše éra bude brzy projednávána před trestními soudy.Nepochybně se bude probírat i Vaše role-buďto jste o všem věděl a kryl to nebo jste byl jen slepým užitečným panákem navenek pro klidnou práci zločinecké organizace.Nic mezi tím není možné.Brzy se vše dozvíme z výpovědí před… https://t.co/CdDe4fxZtH oblíbit odpovědět

Ta slova by neměla možná tak velkou váhu, kdyby je nepsal právě ministr spravedlnosti. Dala by se totiž interpretovat i tak, že šéf resortu justice z ODS nepřímo vyhrožuje předsedovi konkurenční politické strany.

Co tak ministra Blažka popudilo? Pirát Hřib, jehož strana v sobotu rozhodla, že její předseda bude i volebním lídrem, mluvil ve Zlíně o tom, s kým vším by si neuměl představit sedět ve vládě. A kromě extrémistů a obviněných či odsouzených zmínil právě občanského demokrata šéfujícího resortu justice.

„Já bych byl rád, abychom se jednoznačně vymezili i proti dalším věcem, mám na mysli konkrétně Pavla Blažka, který se na pozici ministra spravedlnosti snaží ovlivňovat bytovou kauzu v Brně. To je naprosto neakceptovatelné. Narušuje to vnímání spravedlnosti mezi lidmi. To je jednoznačně červená linie, že s Pavlem ‚Don Pablo‘ Blažkem do vlády rozhodně ne,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Hřib.

„Byl to ne zase tak dávno i nějaký Blažek, jehož přičiněním Piráti ve vládě vůbec kdy byli. Ale vyjednat cokoli pro bývalého primátora, za jehož éry se Praha stala cílem úspěšných loupeživých nájezdníků z celé republiky, bylo a bude nemožné. A tak když dnes Hřib pražský odvádí před blížícími se trestními soudy z jeho primátorské éry pozornost do Brna, o němž a dění v něm nic neví, lze jeho výroky chápat jen jako osvědčenou taktiku arogantního, ulhaného alibisty. Bůh ochraňuj Prahu před jedovatými houbami!“ ohradil se na sociální síti X ministr spravedlnosti proti Hřibovi.