Spolupráce s ním je výborná, pochválil Babiš Macinku. Z vlády ho neodvolá

Sněmovna o něm začne jednat příští týden v úterý. Babiš už dříve uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem.
„Myslím, že spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná. Já jsem měl různé koaliční partnery, takže funguje to velice dobře,“ uvedl Babiš.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů Macinka řekl, že své výroky z textových zpráv prezidentově poradci Petru Kolářovi za vydírání hlavy státu nepovažuje. Prezident Pavel je podle něj mimo ústavní rámec, když odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.
Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše, tak hnutí SPD.
Babiš ve středu v Poslanecké sněmovně prohlásil, že Macinkovy textové zprávy jsou nešťastné. „Já o esemeskách určitě nevěděl,“ řekl portálu Seznam Zprávy Babiš. Co se týče jmenování Turka, premiér dodal, že v tomto ohledu za Macinkou stojí.
Předseda vlády také sdělil, že pokračující veřejné přestřelky odebírají čas na řešení věcí, kvůli kterým lidé politiky zvolili. A pozval ke společnému setkání Pavla i Macinku.
Naprosto nepřijatelné, míní opozice
V úterý ministr zahraničí prohlásil, že Pavel se nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec, a proto by neměl vést českou delegaci na letním summitu Severoatlantické aliance v Turecku. Ve středu v Bruselu Macinka prohlásil, že řešit složení delegace je ještě předčasné.
„Ten zásah do dobrého jména ČR v zahraničí, naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničních věcí, to je tak závažné ohrožení demokratických institucí, fungování českého státu navenek, že je naprosto jednoznačné, že je potřeba svolat mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
K vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů, pět opozičních stran jich má ve Sněmovně jen 92 hlasů, takže sílu ke svržení kabinetu ANO, SPD a Motoristů nemá.