Bití a kopání do krav, mrtvá telata. Spolek zveřejnil drastické záběry z dalších farem

Spolek Zvířata nejíme v úterý zveřejnil záběry se špatným zacházením se zvířaty v dalších devíti kravínech na Vysočině a v Libereckém kraji. Zachycují bití a kopání krav do různých částí těla včetně hlavy, poraněná zvířata připoutaná řetězy nebo jejich vlečení za traktorem.
foto: Reuters

Spolek v tiskové zprávě v úterý uvedl, že tyto farmy dodávají mléko Mlékárně Pragolaktos, kterou vlastní německá společnost Sachsenmilch Leppersdorf. Státní veterinární správa (SVS), uvedla, že se k věci vyjádří během úterka.

Nově zveřejněné záběry byly podle spolku pořízené na farmách v Nové Vsi u Chotěboře, Okrouhličce, Horní Krupé, Vadíně, Sázavce a Zboží na Havlíčkobrodsku, Uhřínovicích na Jihlavsku a Mříčné a Peřimově na Semilsku.

V tiskové zprávě spolek uvedl, že rovněž dokumentují běžnou praxi oddělování nově narozeného telete od matky, včetně záběrů zachycujících snahu krávy zabránit jejich rozdělení. Na záběrech jsou podle spolku patrná i mrtvá telata v kafilerní části provozu.

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Předseda představenstva ZD Mříčná na Semilsku Milan Jebavý v úterý řekl, že nemá žádné informace o tom, že by se se zvířaty v jejich chlévech špatně zacházelo.

„To není možné, to musí být staré záběry, možná tak před třemi lety. Chlévy pravidelně objíždím a na nic takového jsem nenarazil, upozorním zootechničku,“ řekl.

Žádné podněty na špatné zacházení se zvířaty v Mříčné a Peřimově na Semilsku teď ani v minulosti nedostala ani krajská veterinární správa. „Čekáme, až ty záběry dostaneme,“ řekl ředitel liberecké veterinární správy Roman Šebesta.

Na Vysočině se podle spolku záběry týkaly chovů v sedmi zemědělských podnicích. Zástupci pěti z nich ČTK shodně řekli, že video, které by se jich týkalo, neviděli, proto se k němu nemohou vyjádřit. Potvrdili, že mléko dodávají Mlékárně Pragolaktos.

„Násilné výjevy zachycené v nejnovějším videu se neustále opakují i ve všech předchozích případech zdokumentovaných v rámci kampaně. Nelze je proto považovat za ojedinělá selhání jednotlivců, ale za ukázku toho, jak to běžně chodí na farmách, kde jsou zneužívány krávy pro produkci mateřského mléka,“ uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová.

Odhalili další týrání zvířat na statcích. Postupujete chybně, vytýká jim veterina

Spolek Zvířata nejíme zhruba rok zveřejňuje materiály pořízené ve více než sedmdesáti kravínech po celé České republice. Loni na podzim třeba publikoval případ špatného zacházení se zvířaty ve společnosti Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku.

SVS se tehdy rozhodla podat na firmu trestní oznámení. Na základě dříve zveřejněných záběrů bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nařídil loni v únoru mimořádné kontroly. Z 59 chovů našli inspektoři problém na jednom na Vysočině. Telata zde byla uvázaná od narození, což zákon zakazuje, a jejich podmínky ustájení neodpovídaly požadavkům.

Bití a kopání do krav, mrtvá telata. Spolek zveřejnil drastické záběry z dalších farem

