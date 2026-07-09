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Zemanův spolek roky neukázal účetnictví, exprezidentovi nadále financuje kancelář

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  19:30

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Miloš Zeman a Vratislav Mynář spolupracovali velmi úzce během Zemanova prezidentského období. Mynář byl od března 2013 do března 2023 vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. Během této doby se stal jedním z nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana a byl zapojen do mnoha klíčových rozhodnutí a aktivit na Pražském hradě. (2. března 2013) | foto: Dalibor GlückProfimedia.cz

Spolek Přátelé Miloše Zemana, kterému předsedá bývalý kancléř Vratislav Mynář, několik let nezveřejňuje výroční zprávy či jakékoliv účetnictví. Z veřejného rejstříku vyplývá, že spolek poslední dokumenty ukázal v roce 2021. Přitom, jak redakce iDNES.cz zjistila, je stále aktivní.

Spolek Přátelé Miloše Zemana se do povědomí veřejnosti dostal zejména v době, kdy se masivně zapojil do Zemanovy prezidentské kampaně. V letech 2013 a 2018 skrze spolek proudily desítky milionů korun. Zejména na billboardy či inzerci.

Tehdy ale média upozornila na to, že spolek kryl jména skutečných dárců, jako nezisková organizace totiž nemusel zveřejňovat detaily o dárcích.

Byť již několik let není Zeman prezidentem, spolek je nadále aktivní. Právě jeho prostřednictvím měl Zeman pronajatou kancelář v pražských Dejvicích, z ní se však letos v únoru přestěhoval do nové kanceláře, kterou má na pražském Novém Městě. I tady za kanceláří stojí daný spolek.

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