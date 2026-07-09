Zemanův spolek roky neukázal účetnictví, exprezidentovi nadále financuje kancelář

Spolek Přátelé Miloše Zemana se do povědomí veřejnosti dostal zejména v době, kdy se masivně zapojil do Zemanovy prezidentské kampaně. V letech 2013 a 2018 skrze spolek proudily desítky milionů korun. Zejména na billboardy či inzerci.
Tehdy ale média upozornila na to, že spolek kryl jména skutečných dárců, jako nezisková organizace totiž nemusel zveřejňovat detaily o dárcích.
Byť již několik let není Zeman prezidentem, spolek je nadále aktivní. Právě jeho prostřednictvím měl Zeman pronajatou kancelář v pražských Dejvicích, z ní se však letos v únoru přestěhoval do nové kanceláře, kterou má na pražském Novém Městě. I tady za kanceláří stojí daný spolek.