Ustupte z cesty, nechte to dělat jiné, píše Babišovi šéf Milionu chvilek

Vláda podle spolku Milion chvilek nese odpovědnost za současný stav a významným způsobem se podílí na „maření životů milionů lidí v této zemi“, píše spolek na svém webu a vyzývá občany, aby podepsali dopis adresovaný premiérovi a vládě, pod kterým je podepsaný předseda spolku Benjamin Roll.

„Vím, že v těchto dnech čelíte velkému tlaku. Ale ani empatie nedokáže zastřít mé rozhořčení, vztek a obavy. Už rok sleduji jedno vaše selhání za druhým. Vaši ignoraci odborníků a aroganci. Sleduji, jak centralizujete moc do svých rukou, obviňujete všechny okolo a přehlížíte životy občanů České republiky,“ píše Roll v dopisu.



Lidé podle něj nastavená opatření dodržují, ale nehodlají dále tolerovat vládu, „pro kterou jsou lidé a jejich osudy záležitostí druhé kategorie“.

Premiér podle Rolla nese odpovědnost za zmařené životy tisíců lidí. „Hodil jste přes palubu zdravotníky, sociální pracovníky, podnikatele, umělce, pracovníky v průmyslu, učitele, studenty, děti a jejich rodiče, seniory a vůbec všechny občany České republiky. Nesete odpovědnost za tisíce zbytečně zmařených životů,“ pokračuje Roll.

V závěru dopisu spolek vyzývá premiéra k odchodu z politiky a přenechání pravomocí do rukou kompetentních odborníků. „Nechte to dělat jiné. Ustupte z cesty a nechte pracovat ty, kterým na zdraví lidí, lidských právech a rozkvětu naší země skutečně záleží. To je to jediné, čím této zemi můžete prospět,“ stojí v dopisu.