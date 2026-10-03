„Doufám a jsem přesvědčena, že rozkol zasetý mezi dva slovanské národy na Ukrajině i vojenský konflikt vyprovokovaný a rozpoutaný cizíma rukama dospějí ke svému konci a dějiny nás, jako vždy, rozsoudí,“ jsou slova ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarjovové. Na akci zvané Den slovanské vzájemnosti je přečetl ředitel Ruského domu v Praze Igor Girenko. Jde o zaměstnance ruské instituce, která se momentálně nachází na sankčním seznamu Evropské unie.
Spolek blízký obraně se druží s Rusy pod sankcemi. Nemáme nic společného, tvrdí
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Vlašský salát z Klatov obsahuje bakterii listeriózy. Dostal se do dalších měst
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla ve vlašském salátu, který vyrobila firma Maso West z Klatov, bakterie způsobující listeriózu. Inspektoři nařídili ihned stažení výrobku z...
Při srážce sanitky s autem v Soběslavi se zranil řidič, pacient a záchranář
V Soběslavi na Táborsku se v sobotu srazil sanitní vůz jihočeské záchranné služby a osobní automobil.
Spolek blízký obraně se druží s Rusy pod sankcemi. Nemáme nic společného, tvrdí
Zaměstnanci ruské instituce, která je kvůli šíření kremelské propagandy pod sankcemi, se v Česku druží s českým Svazem bojovníků za svobodu. Ten nově spolupracuje s ministerstvem obrany. Rusové...
První setkání? Přišel k nám Václav Havel Mikuláš, vzpomíná Jakub Landovský
Většina lidí znala Václava Havla z televize, z knih a školních portrétů. Nynější vládní zmocněnec pro NATO Jakub Landovský ho znal zblízka, protože Havel se přátelil s jeho otcem hercem Pavlem...
Zemřel bývalý soudce Sovák obžalovaný z korupce. Hrozilo mu až 12 let vězení
Zemřel bývalý soudce pražského vrchního soudu Zdeněk Sovák (76), který čelil obžalobě z korupce a ovlivňování soudních jednání. Upozornil na to v sobotu server Seznam Zprávy, který informaci převzal...
Za útokem na letišti v Lipsku je motorkář s kontakty na ruskou rozvědku, píšou média
Za nepovedeným dronovým útokem na německé letiště Lipsko/Halle stojí podle všeho ruský motorkář s lotyšským pasem. Podle deníků Telegraph a Welt am Sonntag je dotyčný úzce napojený na jednotku ruské...
Kopilot z letu Flydubai měl v domovské zemi zákaz létání. Útočil sekerou
Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal (WSJ). Existovaly obavy, že muž...
Jak z koncentračního tábora. Zara čelí kritice za kostým, připomíná oděvy vězňů
Španělský módní prodejce Zara ze svých webových stránek ve středu odstranil dětský halloweenský kostým. Šedo-modrý pruhovaný komplet podle mnohých připomínal oděv vězňů nacistického koncentračního...
Ukončili jsme hysterické křičení bývalé vlády, řekl Macinka ke kladné reakci Rusů
Praha a Moskva podle ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové zažívají opatrné signály změny ve vzájemné rétorice. Premiér Andrej Babiš však změnu přístupu k Rusům odmítá. Ministr zahraničí Petr...
Známá Díra v centru? Do půl roku se tam bude parkovat, slibuje lídr Jednoho Ústí
„Ústí nad Labem rozhodně není hnusné město. Je to město, o které se léta nikdo pořádně nestaral,“ říká Tomáš Vohryzka, lídr Jednoho Ústí a jeho kandidát na primátora v nadcházejících komunálních...
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Masivní údery na Kyjev pokračují. Rusko vyzvalo cizince, aby město opustili
Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Tamější ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i nadále podnikat masivní údery, které označilo...
Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé
Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...