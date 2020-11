Pacientům spíš pomůžeme v ordinacích než v nemocnicích, shodují se praktici

„Vím, jaká je situace v nemocnicích. Neumím si představit, co by se stalo, kdybychom do nich šli pracovat. Stačilo by jen deset lékařů z našeho okresu a hned 18 až 20 tisíc pacientů nebude mít nikoho, kdo by mu vystavil například e-neschopenku,“ uvedl praktický lékař z Hošťálkové na Vsetínsku David Halata.

Podle něj v současné době praktičtí lékaři drží na svých zádech 90 procent kontaktů se zdravotním systémem. Co vyřeší s pacientem oni, tím se nemusí zabývat zdravotnická záchranná služba, ambulantní specialista ani v současné době přetížené nemocnice. I proto podle praktiků není dobrý nápad povolávat zdravotníky z těchto ordinací do nemocnic.

Obdobný názor na výpomoc praktických lékařů v nemocnicích má i vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity Společnosti všeobecného lékařství ČSL JEP Bohumil Seifert. Podle něj praktičtí lékaři zásadně ovlivňují současné fungování zdravotního systému. „Mohou ochránit vyšší zdravotnická patra,“ uvedl.



Někde se čeká na testy i dny

Halata také uvedl, že ve Zlínském kraji lidé čekají na odběrové sanitky pro testy na koronavirus 7 až 10 dnů, odběrová místa v nemocnicích mají čekací lhůtu 5 až 10 dnů. „Odběrové sanitky se stávají nedostižnou modalitou,“ poznamenal.



Podle něj se tento problém týká zejména krajů, které nemají za svými zády velké fakultní nemocnice. Situace se podle něj pomalu lepší a čekací lhůta se zkracuje, problém však nemá jen Zlínský kraj, ale také Vysočina či severní Čechy.

„Většina pacientů jezdí do Zlína, ale pro některé je to hodina jízdy v autě,“ uvedl Halata s tím, že pokud se situace nezlepší, obleče si ochranný oblek a začne pacientům odebírat vzorky on sám.

Praktičtí lékaři v současné době nemají povinnost dělat testy na covid-19. Podle Ludmily Bezdíčkové, praktické lékařky z Prahy, však někteří praktici vyšli svým pacientům vstříc a testovací sady objednali.

Odběry z dobré vůle

„Někteří praktičtí lékaři dělají odběry na PCR testy, nicméně jen ze své dobré vůle,“ uvedla Bezdíčková. Lékař za takový odběr nedostane od pojišťovny žádnou platbu, navíc musí zajistit převoz vzorků do laboratoře.

Lékaři by podle ní uvítali možnost odběr vzorků jako možnost, ne jako povinnost. Dost často totiž nejsou v ordinacích pro odběry vhodné podmínky.