Umírající vždy zajímá, zda měl život smysl, říká biolog a kněz Marek Orco Vácha

Podle studie Evropského centra pro sociální politiku z roku 2021 se nemá s osobními problémy komu svěřovat každý pátý senior či seniorka. Odhady však hovoří až o polovině všech starších 75 let. Čím je to způsobeno?

Stáří je dnes skutečně doprovázeno osamělostí, což lze ostatně pozorovat i u nás ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde se, stejně jako ve zbytku České republiky, vedla před lety diskuse o třicetikorunovém poplatku za ošetření, a to i z toho důvodu, že si lékaři moc dobře uvědomovali, že staří lidé potřebují sociální kontakty a k lékaři se jdou kolikrát spíše vypovídat, než že by s ním chtěli řešit nějakou konkrétní diagnózu nebo zdravotní problém. Senioři trpí samotou a já si myslím, že je to kvůli tomu, že jsme přestali žít v modelu třígenerační rodiny, jak kdysi bývalo zvykem.

Každá generace vyrostla ve svém vlastním akváriu a působily na ni specifické okolnosti a události. Každá generace má své zbabělce a hrdiny, takže se to nedá srovnávat.