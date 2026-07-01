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Spokojenost s vládou klesá, opozice je na tom ale hůře, ukazuje průzkum

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  14:17
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Spokojenost českých občanů s vládou Andreje Babiše se od ledna pozvolna snižuje, nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. S tou je nespokojena téměř polovina Čechů. Nejsilnější podporu má vláda ANO, SPD a Motoristů mezi voliči prvního zmíněného hnutí, vyplývá z průzkumu agentury STEM.

Zatímco v lednu byl poměr spokojených a nespokojených s tehdy novou vládou přibližně vyrovnaný, v červnu nespokojenost převyšuje spokojenost o 12 procentních bodů.

Změna se projevuje především u silně kladných hodnocení. Podíl velmi spokojených s kabinetem se od ledna snížil přibližně na polovinu z 13 na šest procent. Podíl velmi nespokojených zůstal stabilní kolem 20 až 22 procent, více přibývá těch, kteří jsou spíše nespokojeni. Necelá třetina veřejnosti má z vlády smíšené dojmy.

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Rozdíly v hodnocení vlády tvoří také to, koho lidé v minulých volbách volili. Voliči koaličních stran ji převážně oceňují. Nejsilnější podpora je mezi voliči ANO, kde spokojenost vyjadřují téměř dvě třetiny a pouze dvě procenta jsou velmi nespokojena. Voliči Motoristů a SPD jsou o něco zdrženlivější, ale spokojenost u obou skupin výrazně převažuje nad nespokojeností.

Voliči opozičních stran naopak projevují naprostou nespokojenost v polovině případů, celkový podíl nespokojených se u voličů opozičních SPOLU, STAN a Pirátů pohybuje kolem 80 procent. Prakticky nikdo z jejich voličů nevyjádřil velkou spokojenost se současnou vládou.

Skupina nevoličů svými názory stojí blíže opozičnímu táboru. Spokojen s vládou je zhruba každý pátý nevolič, nespokojen každý třetí. Největší část zaujala nevyhraněný postoj.

Opozice nicméně nemá v celkovém pohledu dobré hodnocení. Nespokojenost ve výši 46 procent převyšuje 18procentní spokojenost a zhruba třetina dotázaných zaujímá neutrální postoj. Velmi spokojená jsou tři procenta, zatímco velmi nespokojených je více než pětina. Voliči vládních stran jsou k opozici nejkritičtější.

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„Vzhledem k rozložení sil mezi vládním a opozičním táborem, kdy voličů vládních stran je více, není překvapivé, že nespokojenost s opozicí převažuje. Přesto se ale ve slabém výsledku odráží i to, že ani voliči opozice nejsou s její prací tak spokojeni,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.

Nejpozitivněji hodnotí opozici voliči SPOLU, přesto u nich tvoří největší skupinu ti s neutrálním postojem (42 procent). Voliči Pirátů jsou z voličů opozice nejrozpolcenější, spokojených a nespokojených je přibližně stejně. Voliči STAN stojí někde mezi.

Dotazování průzkumu STEM pro CNN Prima News se uskutečnilo v polovině června, tedy necelý půl rok od nástupu nové vlády, a ještě před ohlášením složení delegace, která bude ČR zastupovat na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Zúčastnilo se ho 1352 respondentů.

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