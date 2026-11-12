„U voličů současné opozice výrazně vzrostla nespokojenost, zatímco u voličů vládních stran ANO a SPD spokojenost posílila jen mírně, což tento rozdíl nevyrovnalo a promítlo se i do mírného poklesu na celospolečenské úrovni,“ uvedla analytička STEM Eliška Votavová.
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Výrazná nespokojenost opozičních voličů přitom podle ní zřejmě neplyne jen z toho, že jejich strana není u moci. „Odráží nejspíše i nesouhlas s kroky vládní koalice, které podle nich nemusí být v souladu s demokratickými principy,“ dodala.
Spokojenost sice klesla oproti období těsně po loňských říjnových volbách, nicméně se stále drží nad předvolební úrovní z roku 2024, kdy byly spokojeny dvě pětiny občanů. S fungováním demokracie jsou častěji nespokojeni lidé starší, s nižším vzděláním bez maturity a lidé z domácností špatně finančně zajištěných.
Kriticky lidé hodnotí i to, zda vedoucí představitelé státu dodržují demokratické principy. Nevěří tomu 54 procent lidí. Podobně kritičtí jako k politické reprezentaci jsou ale lidé i k veřejnosti. Podle třípětinové většiny občanů veřejnost neumí dostatečně uplatňovat demokratické principy v běžném životě. Naopak v otázce občanských svobod se podle průzkumu třípětinová většina občanů domnívá, že jsou v Česku dostatečně zajištěné.
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V osobním hodnocení polistopadového vývoje v České republice je nejčastějším postojem směs pocitů dobrých i špatných. K této charakterizaci se přiklání více než polovina obyvatel. Pětina občanů pociťuje výrazné nebo dostatečné uspokojení z vývoje po roce 1989, čtvrtina je naopak výrazně nebo převážně nespokojena.
Průzkum se konal od 14. do 20. září. Zúčastnilo se ho 1315 respondentů.