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Spokojenost Čechů s demokracií klesla, kritičtí jsou hlavně voliči opozice

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  12:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Spokojenost veřejnosti v Česku s fungováním demokracie za poslední rok mírně klesla. V září vyjádřilo spokojenost 43 procent občanů, zhruba před rokem to bylo 47 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Podle autorů průzkumu pokles pravděpodobně souvisí se změnou vlády po loňských volbách.

„U voličů současné opozice výrazně vzrostla nespokojenost, zatímco u voličů vládních stran ANO a SPD spokojenost posílila jen mírně, což tento rozdíl nevyrovnalo a promítlo se i do mírného poklesu na celospolečenské úrovni,“ uvedla analytička STEM Eliška Votavová.

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Výrazná nespokojenost opozičních voličů přitom podle ní zřejmě neplyne jen z toho, že jejich strana není u moci. „Odráží nejspíše i nesouhlas s kroky vládní koalice, které podle nich nemusí být v souladu s demokratickými principy,“ dodala.

Spokojenost sice klesla oproti období těsně po loňských říjnových volbách, nicméně se stále drží nad předvolební úrovní z roku 2024, kdy byly spokojeny dvě pětiny občanů. S fungováním demokracie jsou častěji nespokojeni lidé starší, s nižším vzděláním bez maturity a lidé z domácností špatně finančně zajištěných.

Kriticky lidé hodnotí i to, zda vedoucí představitelé státu dodržují demokratické principy. Nevěří tomu 54 procent lidí. Podobně kritičtí jako k politické reprezentaci jsou ale lidé i k veřejnosti. Podle třípětinové většiny občanů veřejnost neumí dostatečně uplatňovat demokratické principy v běžném životě. Naopak v otázce občanských svobod se podle průzkumu třípětinová většina občanů domnívá, že jsou v Česku dostatečně zajištěné.

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V osobním hodnocení polistopadového vývoje v České republice je nejčastějším postojem směs pocitů dobrých i špatných. K této charakterizaci se přiklání více než polovina obyvatel. Pětina občanů pociťuje výrazné nebo dostatečné uspokojení z vývoje po roce 1989, čtvrtina je naopak výrazně nebo převážně nespokojena.

Průzkum se konal od 14. do 20. září. Zúčastnilo se ho 1315 respondentů.

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