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„Vteřiny běžely jak v hrozném filmu.“ Kapitán potopené plachetnice s Čechy promluvil

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  14:23
Ilustrační snímek. Plachetnice proplouvají průlivem Splitská Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři.

Ilustrační snímek. Plachetnice proplouvají průlivem Splitská Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři. | foto: CTK / imago stock&people / Harald Dostal ČTK

Ilustrační snímek. Plachetnice proplouvají průlivem Splitská Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři.
Ilustrační snímek. Plachetnice proplouvají průlivem Splitská Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři.
Ilustrační snímek. Plachetnice proplouvají průlivem Splitská Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři.
Ilustrační snímek. Plachetnice proplouvají průlivem Splitská Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři.
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Od srážky plachetnice s českou posádkou a katamaránu u chorvatského Splitu uplynuly více než dva týdny a vyšetřování stále pokračuje. Při nehodě zemřelo pět Čechů. Přeživší kapitán Vláďa o události hovořil s webem Boatsafe. Popisuje i chvíle těsně před srážkou, následný chaos a nespokojenost s péčí v nemocnici.

V osudný den vládla od rána na palubě idyla, hrálo se na kytaru, popsal skipper (velitel plavidla, kapitán, pozn. red.) Vláďa začátek neděle 14. června v rozhovoru pro Boatsafe.

Sedm lidí vyplulo na pronajaté plachetnici kolem 10:00 směrem do Splitského moře a k průlivu Splitská vrata. Hladina byla klidná a vanul pouze slabý vítr.

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Těsně před srážkou seděl u kormidla Vláďův dlouholetý kamarád Petr. Také to byl skipper s dvacetiletou praxí. Sledoval prostor před lodí a měl také otevřenou mapu a dělal si náměry cesty a dojezdu.

Boatsafe.cz:

„Zvuk katamaránu nebyl slyšet vůbec. Já jsem stál u levého kormidla čelem k Peťovi, tak jsem viděl dozadu i do boku,“ vypráví Vláďa, podle kterého tvořila loď na vzdálenost jednoho až dvou kilometrů jen malý bod. Ale už po minutě byl od nich jen na 500 metrů a vůbec netroubil ani neměnil směr. „Tak jsem znervózněl, protože už mi to přišlo nebezpečné,“ líčí.

Katamarán ujel 80 metrů za pouhých pět sekund

Zavolal na kamaráda u kormidla, ať uhne. Jejich loď po plachtou byla nicméně moc pomalá. „Jak jsme se dívali oba dva na ten katamarán, zdálo se nám, že se ta naše pozice ještě zhoršila. Ale to bylo snad po třech vteřinách, když jsme ujeli 10 metrů,“ říká. „Věděli jsme, že už neuděláme nic,“ dodává. Katamarán ujel posledních 80 metrů za pouhých pět sekund.

„Jenom jsem jako ve filmu viděl, jak ten plovák naráží dva metry ode mě do lodi a proráží se dál dopředu. A v okamžiku jsem už Petra neviděl a nikdy už jsem ho neviděl. Ani kamarády Jiřinku s manželem Petrem. Ani potom, ani v troskách, nikde. A pak už ty vteřiny běžely jak v hrozném filmu,“ popsal náraz.

Námořní průliv Splitská vrata

Námořní průliv Splitská vrata

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Přeživší se pak snažili dostat z lodi, která šla ke dnu. Vláďa zachraňoval přítelkyni zaklíněnou mezi utrženým stolem z kokpitu a troskami. „Naštěstí se mi ji podařilo z toho vyrvat. Ta loď pod námi jenom zajela do vody.“

Vytáhla je posádka katamaránu. Na břeh je převezla policejní loď. V nemocnici čekali v mokrém oblečení na zevrubnější vyšetření několik hodin. Najíst dostali až od policistů večer. Vláďa si z neštěstí odnesl čtyři zlomená žebra a další zranění.

Vyšetřování probíhá

Příčinu nehody podle chorvatských médií vyšetřovatelé zatím nezjistili. Server Morski uvádí, že ani jedno z plavidel v době nehody neřídil jejich designovaný kapitán. Pronajatá plachetnice, na jejíž palubě Češi byli, měla podle chorvatských médií všechny potřebné dokumenty a kapitán splňoval všechny požadavky.

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Podle chorvatské veřejnoprávní stanice HRT se do vyšetřování s největší pravděpodobností zapojí také čeští vyšetřovatelé. Kriminalisté nyní vyhodnocují záznamy z palubních systémů a komunikačních zařízení, které zachytily například rychlost nebo kurz obou plavidel.

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Bezpečnost úžiny Splitská vrata je podle expertů dlouhodobě zpochybňována. „Odborníci už léta upozorňují na nedostatek kontroly v klíčových námořních bodech a právě Splitská vrata jsou oblastí s nejvyšší koncentrací námořního provozu na Jadranu,“ řekl stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar.

14. června 2026
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