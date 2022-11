Češi se před Vánoci zadlužují, chybí finanční gramotnost, varují experti

Vzhledem k aktuální rostoucí inflaci a drahým energiím Češi šetří, kde se dá. Někteří si kvůli nepříznivé životní situaci zažádali o úvěr. Oba experti proto představili základní poučky, podle nichž by se lidé měli řídit.

„Řeknu to polopatě: nepůjčujte si na blbosti, ale jen na věci, které skutečně potřebujete. Zadlužovat se kvůli něčemu, čemu se lze trochu vyhnout, nemá smysl. Obzvlášť s tím, jak se bude ekonomická situace zhoršovat,“ podotkl Laštovička.

Rajl doplnil, že finanční gramotnost u Čechů není příliš vysoká. „Musíme je ale pochválit za to, že splácejí své závazky. Celková platební morálka je velmi dobrá. Většinu celkového dluhu tvoří hypoteční úvěry, a to z 80 procent. Lidé je chtějí splácet, protože je zde riziko, že by se museli vystěhovat – toho se snaží vyvarovat,“ sdělil.

Následně také představil problém s krátkodobými úvěry, po nichž klienti sahají zejména v sezoně – před Vánoci a dovolenými.

„Radím, aby si lidé nepůjčovali na něco, co má kratší spotřebu, než je splatnost úvěru. Příkladem je dárek, který budu splácet dva roky. Jenže za rok jsou další Vánoce. Lepší je investovat, například do nové pračky, která ušetří vodu a energii. Takový úvěr má větší smysl než něco, co má rychlou spotřebu,“ zdůraznil Rajl.

Prezident Asociace inkasních agentur dodal, že si lidé mnohdy ani neprověřují, co podepisují.

„Nejčastější chybou je přeceňování možnosti splácení nebo to, jak moc bude splácení obtížné. Lidé v danou chvíli vidí pouze nutnou potřebu mít třeba krásný mobil, nebo že ‚potřebují‘ novou televizi. Přesvědčí je reklama a nevidí druhou část – že je bude bolet, až si úvěr pořídí a budou ho muset splácet,“ mínil Laštovička.