Soud poslal do Sněmovny spis k Babišově kauze Čapí hnízdo

  13:17
Sněmovní mandátový a imunitní výbor obdržel soudní spis ke kauze Čapí hnízdo, ve které je obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš, uvedla předsedkyně výboru Helena Válková z ANO. Soud už v říjnu požádal o vydání Babiše poté, co znovu získal ve volbách mandát a tím i imunitu. Předseda ANO však dříve uvedl, že nyní Sněmovnu o své vydání nepožádá.
Andrej Babiš před pohřbem Dominika Duky. (15. listopadu 2025)

Andrej Babiš před pohřbem Dominika Duky. (15. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Andrej Babiš. (19. listopad 2025)
Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalování vládní důchodové...
Poslanec za hnutí ANO, lékař Julius Špičák, pokřtil novou knihu s názvem Nejen...
15 fotografií

Na odeslání spisu v pátek upozornily Seznam Zprávy. Uvedly, že předsedkyně výboru svolala jednání na 2. prosince. V pozvánce ale bod týkající se Babišova vydání uvedený není.

Předsedkyně výboru předpokládá, že o konečném doporučení pro plénum Sněmovny rozhodne výbor do konce ledna. Soud půjčil poslancům spis na čtyři týdny. Během této doby by si ho měli členové výboru nastudovat. Na konci roku se pak má spis vrátit soudu.

Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Válková poznamenala, že členové výboru, kteří spis znají z dřívějška, budou mít výhodu proti novým členům, protože spis je objemný. Ujistila, že výbor nechce projednávání zdržovat.

Ocenila, že soudce Městského soudu Jan Šott zareagoval rychle na její žádost a spis členům poskytl ve velmi krátké době. Uvedla také, že výbor musí dát Babišovi možnost se ke spisu vyjádřit. „Tu možnost, aby dorazil a vyjádřil se, musíme dát. To jedno jednání mu musíme dát, ale jestli ho využije, nebo nevyužije, záleží na něm,“ podotkla.

Dolní komora Babiše v minulosti třikrát ke stíhání vydala, předseda ANO už dříve uvedl, že nyní Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá.

Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, Babišovo stíhání je nyní přerušené. Poté, co výbor žádost posoudí, bude konečný verdikt na sněmovním plénu.

Pokud by Sněmovna předsedu ANO nevydala, pokračovalo by trestní řízení pouze vůči Babišově spoluobžalované, jeho někdejší poradkyni a nyní europoslankyni za ANO Janě Nagyové. Její případ by soud pravděpodobně vyloučil k samostatnému projednání.

Únik rozsudku v kauze Čapí hnízdo do médií nebyl trestný čin, rozhodl soud

Babiš i Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Imunitu v průběhu trestního řízení získala i Nagyová, když byla v roce 2024 zvolena do Evropského parlamentu. Ten ji ke stíhání vydal letos v dubnu. Nagyová obžalobu v kauze popírá, jednala podle svých slov v souladu s pravidly.

