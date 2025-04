Záhadná smrt nejlepšího agenta českého odboje. Tělo nenašli, dokumenty zmizely

„Nástup! Bez osobních věcí,“ rozezněl řev esesáka dvoreček před samotkami terezínské Malé pevnosti. Ostřílení muklové věděli, že tohle nevěstí nic dobrého. Vězeň, jemuž byl rozkaz určen, měl přidělené jméno Petr Toman, národností Holanďan, profesí vojenský atašé.

„Hodně jsem věděl,“ šeptl vyvolaný spoluvězni, českému policejnímu komisaři Jaroslavu Ženatému. Mělo se tak stát 20. dubna 1945, krátce po 16. hodině. Shrnuje to také „Černý sešit“, deník, vedený vězeňským kápem Mirko Charvátem.

Obávaný velitel Malé pevnosti Heinrich Jöckel obdržel rozkaz z pražské řídící úřadovny gestapa k exekuci. Tomanova poslední cesta vedla na šance Malé pevnosti. Popravu zařizoval esesák Willy Schmidt, asistoval sám Jöckel.

„Rozkaz dálnopisem poslal komisař Willy Leimer,“ vypověděl po osvobození Jöckel. Kdy, kde a pod jakým jménem byl zastřelený zaevidován a pochován, na to odpovídal vyhýbavě.

Jasné bylo jen to, že pod Tomanovým jménem se skrýval Paul Thümmel, nejvýznamnější agent československé vojenské zpravodajské služby s krycím jménem A-54.

Jako mnohé v jeho příběhu, ani datum popravy a místo hrobu, nebylo jasné. Personál exhumační komise Zemského národního výboru v Praze, fungujícího od v léta 1945, odhalil v Malé pevnosti hromadné hroby i jednotlivá těla, Thümmela ovšem neidentifikoval.

„Písemný materiál k případu Thümmel byl uskladněn v sedmi pytlích, které byly později zničeny a nelze podat jejich rekonstrukci,“ shrnuje zpravodajský dokument z roku 1946, analyzující činnost odbojové skupiny Tří králů a jejich kontakty s A-54.

Souboj krtků

Zdi Malé pevnosti byly Thümmelovým domovem takřka tři roky, definitivně jej gestapo zatklo po smrti štábního kapitána Václava Morávka v předjaří 1942. Nositel Čestného odznaku NSDAP ve 30. letech působil v drážďanské pobočce Abwehru, německé armádní rozvědky.

Spolupracoval též s československými vojenskými zpravodajci pod krycím kódem A-54. Po okupaci českých zemí byl v kontaktu s hrdinou odboje Václavem Morávkem. Na živu Thümmel podle výpovědí gestapáků zůstával díky jejich kolegovi, radovi Wilhelmu Schultzemu z protišpionážního oddělení.

„Rozkaz k popravě musel dáti Leimer. Schultze jej chránil a nechtěl dáti popraviti. Jak dodatečně zjištěno, stál Schultze v anglických zpravodajských službách,“ vypověděl po osvobození úředník tajné policie Alfred Scharf. Podle něj se tak stalo 26. dubna.

V polosvětě špionáže nejsou věci tím, čím se zdají být. Pokud byl opravdu Schultze „krtek“ Britů v pražské řídící úřadovně gestapa, pak o osudu německého velezrádce A-54 rozhodoval sovětský špion, protože nepotvrzené legendy tvrdí, že Leimer pracoval pro Moskvu. Vyslechnut nemohl být nikdo, Schultze zmizel a Leimer byl v Sovětském svazu úředně popraven.

Medvěd píše do Prahy

Masomlýnek politických procesů na počátku 50. let začal požírat vlastní aktéry. A StB znovu začal zajímat A-54. Terčem byl teď generál Bedřich Reicin, který byl nakonec popraven spolu s Rudolfem Slánským. V československých věznicích si odpykávalo tresty několik gestapáků, pro StB zajímavých. Patřil k nim i Wilhelm Clemmens a tajní jej začali opět vyslýchat.

Plán zahrnoval mimo jiné Clemmensovu eskortu do věznice na Pankráci, případě do konspiračního objektu Hřebeny. Clemmens v obsáhlé výpovědi potvrdil, že Thümmel byl pro Němce velkým zrádcem. K případu Reicin a jeho možnému spojení s A-54 neuvedl nic, co StB zaujalo.

Důstojníky zajímala také agentura britské tajné služby IS u gestapa v Praze. „Slyšel jsem, že mělo jít až o šest lidí, osobně to považuji za holý nesmysl. Ti, kteří v exekutivě něco znamenali, neměli s IS určitě žádný styk a druhá garnitura by IS byla toliko na obtíž,“ vypověděl Karel Schnabel, navzdory nízké šarži bývalý specialista na zpravodajské hry u tajné státní policie.

Znovu se StB o A-54 začala zajímat v druhé polovině 50. let v rámci akce Rekonstrukce. Jejím cílem bylo vytvořit seznamy občanů, kteří se „ušpinili“ za okupace spoluprací s německými bezpečnostními složkami.

Tehdy totiž jedné svědkyni dorazil do Prahy dopis, v němž figuroval „Bär“, Medvěd. Šlo o jedno z řady krycích jmen Paula Thümmela. Ani tentokrát se ale nepodařilo potvrdit, že starý agent „vstal z mrtvých“ a rozehrál ve spolupráci se západními Němci či Američany novou zpravodajskou hru.