Válka špionů: obviněný exnáměstek české rozvědky Zdeněk Blahut vrací úder

Blahut byl před rokem obviněn ze zneužití pravomoci a podvodu. V případu jde o pořízení zařízení pro odposlech, takzvaných Agát. Tuzemská rozvědka měla peníze (desítky milionů korun) na jejich zakoupení věnovat egyptským zpravodajcům, a to výměnou za vysvobození českého misionáře Petra Jaška z vězení v Súdánu. Bývalý náměstek nyní po necelém roce od obvinění přešel do protiofenzivy. Podává trestní oznámení na úniky informací ze služby. MF DNES to potvrdil informovaný zdroj ze zpravodajského prostředí.