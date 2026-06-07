„S velkou radostí oznamujeme, že počet podpisů pod peticí za vznik Nové sociální demokracie již s dostatečnou rezervou překročil zákonem požadovanou hranici tisíce podpisů,“ uvedl přípravný výbor strany.
Vedle Špidly a Dienstbiera v něm působí také bývalý předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík.
„Není tady dobře a je třeba to změnit,“ prohlásil Špidla při představení Nové sociální demokracie 1. května, na Svátek práce.
Novou stranu se bývalí členové sociální demokracie rozhodli založit poté, co se vedení SOCDEM přiklonilo ke spolupráci s komunisty a hnutím Stačilo!. Ve sněmovních volbách však Stačilo! získalo 4,3 procenta hlasů a do Poslanecké sněmovny se nedostalo. Spolu s ním zůstala mimo dolní komoru i SOCDEM.
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Po neúspěšné spolupráci se Stačilo! sice bývalá předsedkyně Jana Maláčová odešla z politiky, do čela strany se ale postavil její blízký spojenec Jiří Nedvěd, který vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.
„Lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Druhá myšlenka je, že chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Třetí idea je, že existuje pokrok, že je možné společným úsilím zlepšovat společnost a životní podmínky. Zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil,“ napsal Špidla v polovině dubna k formování Nové sociální demokracie.
Vznikající strana již spustila také své webové stránky a zveřejnila na nich své hodnotové krédo.