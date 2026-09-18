„Stále větší množství lidí u nás žije v naprosto nedůstojných podmínkách. Osud lidí je stále více určován tím, kam se narodí. Majetkové rozdíly se zvyšují nad jakoukoliv rozumnou míru. Přístup k veřejným službám přestává být rovný. Moc se koncentruje do rukou úzké skupiny oligarchů a ti skupují média, vliv a nakonec i politiku,“ říká bývalý předseda vlády za sociální demokracii a poté i evropský komisař Špidla.
Lidé podle něj mají oprávněně pocit, že zůstávají na všechno sami, že stát a veřejné instituce se jich nezastanou. „Nic z toho není osud. Nová sociální demokracie je tady. Voláme všechny ty, kteří věří, že lidé jsou si rovni, i když nejsou stejní. Že solidarita je podmínkou přežití. Všechny, kteří jsou si vědomi, že nerespektování přírodních mezí znamená zkázu naší civilizace. Voláme ty, kteří jsou si vědomi, že bezpečnost v Evropě může být pouze kolektivní. Že Evropská unie je i naším domovem. Že je správné podporovat bránící se a krvácející Ukrajinu,“ hledá expremiér Špidla posily pro Novou sociální demokracii.
Strana, u jejíhož vzniku na jaře letošního roku stál, otevírá členství a registraci příznivců před svým ustavujícím sjezdem v listopadu 2026.
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Špidla: V Česku je milion ponižovaných lidí. Odmítám je oblbovat jako ostatní strany
Novou sociální demokracii založili spolu se Špidlou exministr Jiří Dienstbier a další lidé z dříve nejsilnější strany v zemi, kterým nebyl po chuti příklon původní SOCDEM ke komunistům pod taktovkou bývalé předsedkyně Jany Maláčové a exministra Lubomíra Zaorálka.