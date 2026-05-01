Špidla s Dienstbierem zakládají Novou sociální demokracii, začíná sběr podpisů

Novou stranu se rozhodli vytvořit, protože se vedení sociální demokracie spřáhlo s komunisty a jimi vytvořeným hnutí Stačilo!
Ve volbách to ale pro uskupení skončilo debaklem, se 4,3 procenty se nedostalo do Sněmovny. Po krachu spolupráce se Stačilo“, na kterou vsadili bývalí ministři Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek, sice Maláčová odešla z politiky, ale do čela strany se dostal její blízký spojenec Jiří Nedvěd, který vedl kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji.
Nedvěd na sjezdu porazil pražského sociálního demokrata Petra Pavlíka, který je spolu se Špidlou a Dienstbierem v pětičlenném přípravném výboru Nové sociální demokracie.
„Lidé si jsou rovni, i když nejsou stejní. Druhá myšlenka je, že chudoba má své strukturální příčiny a není pouhým selháním člověka. Třetí idea je, že existuje pokrok, že je možné společným úsilím vylepšovat společnost a životní poměry. Zápas mezi prací a kapitálem v zásadě neskončil,“ napsal v polovině dubna k formování Nové sociální demokracie Špidla.
Slušná levice tu opravdu chybí, míní Dolejš
Debaty ke vzniku nové levicové demokratické strany přitáhly i bývalého komunistického poslance Jiřího Dolejše. „Pokud tradiční červená i oranžová zhnědla, nelze se s tím prostě smířit,“ říká Dolejš. „Slušná levice tu opravdu chybí,“ napsal Dolejš.
Ještě jako zákonodárce jako jediný poslanec KSČM hlasoval pro to, aby 21. srpen byl nově Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Kromě sběru podpisů pro její registraci na tradičnímí místě akcí na 1. máje představí Špidla a skupina kolem něj základní vize nově vznikajícího politického subjektu dvě hodiny po poledni v kavárně Montmartre v Praze na Starém městě.