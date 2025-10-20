Špidla bude kandidovat do vedení SOCDEM. Chce se stát „převozníkem“

„S Vladimírem Špidlou jsme se rozhodli kandidovat do vedení SOCDEM. Vede nás k tomu v první řadě rozhodnutí předsednictva SOCDEM, že sjezd má být v šibeničním termínu 22. listopadu online formou a ve velmi nedemokratickém klíči 1:40 pro okresy a 1:80 pro kraje,“ uvedl Pavlík.
Podle něj by se strana měla připravit na prezenční sjezd, na kterém by členové SOCDEM vyřešili programovou i personální vnitrostranickou diskusi.
Pavlík dále uvedl, že svoji roli společně se Špidlou chápou jako dočasnou „Byli bychom jen jakýmisi převozníky k dalšímu sjezdu. Druhým, neméně důležitým důvodem je pro nás nutnost návratu k základním hodnotám a k programu sociální demokracie, od kterých se dosavadní vedení strany spoluprací se Stačilo! fatálně vzdálilo,“ sdělil.
Oba politici by chtěli připravit demokratizační agendu, jejíž součástí by byly nové stanovy a návrh nové organizační struktury.
„Již na tomto sjezdu předložíme změnu stanov zakotvující přímou volbu předsedy strany. Rozhodli jsme se, že já budu kandidovat na předsedu a Vladimíra Špidla na místopředsedu,“ napsal Pavlík.
Bývalý předseda pražské buňky sociální demokracie Petr Pavlík v minulosti působil jako náměstek na ministerstvu školství. V roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu.
Vladimír Špidla byl od července 2002 do června 2004 českým premiérem. V letech 2001 až 2004 stál v čele ČSSD, v Zemanově vládě (1998-2002) byl jejím 1. místopředsedou a ministrem práce a sociálních věcí. Dva měsíce souběžně řídil i ministerstvo zdravotnictví. V letech 2004-2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V roce 2022 neúspěšně kandidoval do Senátu v Praze 11.
16. února 2024