Špidla bude kandidovat do vedení SOCDEM. Chce se stát „převozníkem“

  16:38
Bývalý předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík a bývalý premiér Vladimír Špidla budou na listopadovém sjezdu kandidovat do vedení SOCDEM, oznámili v dopise straníkům. Partaj se v posledních letech potýkala s krizí, která vedla až ke spojení s komunisty pod hlavičkou hnutí Stačilo!. To se ale nedostalo do Sněmovny. Odcházející šéfka SOCDEM se o předsednický post ucházet nebude.
Bývalý premiér a eurokomisař za SOCDEM Vladimír Špidla řekl, že když projde...

Bývalý premiér a eurokomisař za SOCDEM Vladimír Špidla řekl, že když projde možnost výpovědi bez udání důvodu, měly by odbory uvažovat o generální stávce. | foto: ČTK

Nástupce. Vladimír Špidla převzal v roce 2001 stranu na vrcholu. Neúspěchy v...
Předseda pražské ČSSD Petr Pavlík
Ombudsman Petr Pavlík vedl na Technické univerzitě v Liberci počátkem...
Expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla na programové konferenci SOCDEM...
„S Vladimírem Špidlou jsme se rozhodli kandidovat do vedení SOCDEM. Vede nás k tomu v první řadě rozhodnutí předsednictva SOCDEM, že sjezd má být v šibeničním termínu 22. listopadu online formou a ve velmi nedemokratickém klíči 1:40 pro okresy a 1:80 pro kraje,“ uvedl Pavlík.

Podle něj by se strana měla připravit na prezenční sjezd, na kterém by členové SOCDEM vyřešili programovou i personální vnitrostranickou diskusi.

Špidla varuje SOCDEM, že vstup na kandidátky ANO by ohrozil existenci strany

Pavlík dále uvedl, že svoji roli společně se Špidlou chápou jako dočasnou „Byli bychom jen jakýmisi převozníky k dalšímu sjezdu. Druhým, neméně důležitým důvodem je pro nás nutnost návratu k základním hodnotám a k programu sociální demokracie, od kterých se dosavadní vedení strany spoluprací se Stačilo! fatálně vzdálilo,“ sdělil.

Oba politici by chtěli připravit demokratizační agendu, jejíž součástí by byly nové stanovy a návrh nové organizační struktury.

„Již na tomto sjezdu předložíme změnu stanov zakotvující přímou volbu předsedy strany. Rozhodli jsme se, že já budu kandidovat na předsedu a Vladimíra Špidla na místopředsedu,“ napsal Pavlík.

Maláčová i Zaorálek skončí v čele SOCDEM, svolávají sjezd

Bývalý předseda pražské buňky sociální demokracie Petr Pavlík v minulosti působil jako náměstek na ministerstvu školství. V roce 2014 neúspěšně kandidoval do Senátu.

Vladimír Špidla byl od července 2002 do června 2004 českým premiérem. V letech 2001 až 2004 stál v čele ČSSD, v Zemanově vládě (1998-2002) byl jejím 1. místopředsedou a ministrem práce a sociálních věcí. Dva měsíce souběžně řídil i ministerstvo zdravotnictví. V letech 2004-2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V roce 2022 neúspěšně kandidoval do Senátu v Praze 11.

16. února 2024
