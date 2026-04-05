Rozpočtový zločin, horší než za Fialy, říká Kalousek o hospodaření vlády

„Významná část naše deficitu jsou výdaje, které projíme bez efektu na budoucnost. Nevyhnula se tomu ani Fialova vláda, ale teď je to jen horší. Současná vláda by v těchto časech měla obrovské deficity snižovat, nikoliv zvyšovat. To je pak rozpočtový zločin a obrovská neodpovědnost,“ kritizoval vládu Kalousek.
Dodal také, že nemá proti snižování daní, ale muselo by obsahovat také snižování nákladů. „Jakkoli je tady spousta problémů, tak se nedá říct, že bychom měli úplně špatné ekonomické časy. Máme růst, inflace je blízko cíli, máme nízkou nezaměstnanost,“ pokračoval s tím, že vláda hnutí ANO nemyslí na další krizi, která může přijít.
„Je pravda, že Česko má relativně malý dluh v porovnání s ostatními zeměmi,“ dodal Špidla.
Podle něj nejde o „projídaní“ peněz, protože náklady obsahují položky, které stát vyplácet musí, jako například důchody. „Jde o to, odkud ty prostředky získají. Jsou tady místa jako školství nebo zdravotnictví, tam sáhnout nelze. Sáhnout na bohaté prostor je,“ argumentoval Špidla.
S tím ale Kalousek nesouhlasí. Jako příklad uvedl velký počet malých škol, které navštěvuje jen malý počet dětí. „Je otázkou, jestli se ta struktura nedá zefektivnit. Pokud půjdete krok po kroku, tak jen v té efektivitě jsou desítky miliard. Řadu těch služeb je také možné zpoplatnit. Není možné mít na všechno nárok,“ reagoval Kalousek.
Politici by podle Kalouska měli lidem vysvětlit, že dobré služby jsou ty, které jsou kvalitní a člověk si za nimi dojede. Nikoli služby, které jsou vzdálenostně dostupné, ale nekvalitní. „Populista dělá to, po čem je poptávka. Dobrý politik by měl lidem vysvětlovat, že by měli poptávat to, co je dobré do budoucna,“ dodal.
Špidlův recept: zdanit bohaté
S tím částečně souhlasil i Špidla. „Nepochybně se dají služby zefektivnit. Jak to uděláte, tak vyšší efektivita není schopna vyrovnat nerovnováhu, která tu existuje,“ vysvětlil s tím, že daňový mix v Česku není spravedlivý, protože je nastavený na devadesátá léta.
„Spravedlnost se nedá spočítat exaktně. Když chcete někomu ulevit, tak někomu jinému musíte přitížit. Neexistuje výpočet spravedlivých daní. Existuje jen rozumná společenská dohoda,“ komentoval současné nastavení Kalousek. Kritizoval také to, že investice Babišovy vlády nejsou návratné a nebudou mít v budoucnu žádný efekt.
„Vždycky jsem zastával názor, že odchodový věk do důchodu 65 let odpovídá. Samozřejmě, že jsou země, který mají odchodový věk 67,“ řekl Špidla k důchodům.
Podle Kalouska to bylo zvýšení odchodového věku do důchodu nezbytným krokem. „Těch, kteří pobírají důchod, bude více a těch, kteří na ně vydělávají, bude méně. Takže buď v budoucnu budou důchody nižší, nebo budou důchody, ale peníze budou chybět jinde.“
Do roku 2030 to podle něj nebude mít žádný efekt. Změny budou vidět později, kdy začnou tzn. Husákovy děti odcházet do důchodu.
To také významně zatíží sociální a zdravotní systém. „Má-li to být nějakým způsobem vyrovnané, tak současné nastavení není udržitelné. Je potřeba větší osobní zodpovědnosti, nebo někdo musí odněkud vyčarovat další peníze,“ doplnil Kalousek.
Špidla znovu zopakoval, že řešením by mohlo být větší zdanění některých skupin. „Superbohaté a nejbohatší je potřeba zatížit větší daní, protože tam prostor je.“
Podle Kalouska je ale větší zdanění například korporátů nebezpečné, protože některé firmy by následně mohly chtít z Česka odejít. „Jsou země, kde se platí více, než v Česku a firmy také neodcházejí,“ argumentoval Špidla.