Zdaňme velké firmy a peněz pro seniory bude dost, vyzývá expremiér Špidla

Co říkáte na krok prezidenta, který podepsal nižší růst červnové valorizace, ale kvůli zákonu se obrátí na Ústavní soud, pokud to neudělá opozice?

Správnější by bylo zákon odmítnout. Byl schválený pomocí zneužití parlamentních procesů. Je úlohou prezidenta tu věc nepřipustit.

Ministr práce Marian Jurečka plánuje i úpravu valorizačního schématu k 1. lednu. S tím souhlasíte?

Nejprve je třeba vědět, jak přesně to vláda chce upravit. Považuji za principiální záležitost, aby byla udržována reálná hodnota důchodů. Pokud se totiž uvádí, že důchod dosahuje 48 % ve vztahu ke mzdě, tak to je pouze přechodná záležitost. Současný valorizační systém vede k tomu, že v okamžiku, kdy opadne tato rychlá inflace, tak se budou důchody ke mzdě snižovat. Ministr Jurečka úpravou valorizačního mechanismu v podstatě říká, že se bude snižovat životní úroveň důchodců. S tím nesouhlasím.