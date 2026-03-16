„Svolá to a pak ani nepřijede.“ Špidla se pokouší o resuscitaci sociální demokracie

Josef Dyntr
  18:53
Bývalý premiér Vladimír Špidla by rád založil novou stranu. Společně s kolegy nabídl v pondělí setkání všem členům strany SOCDEM i dalším, kteří by rádi zastávali sociálně demokratickou politiku a podílet se na novém hnutí. „Bude to nejistý projekt na dlouhou trať, ale musíme se o to pokusit,“ řekl účastníkům setkání v pražském Kině Atlas. Novou stranu by rád registroval do letošního června.
Bývalý premiér za ČSSD Vladimír Špidla pozval příznivce a členy SOCDEM do prostor pražského Kina Atlas. Rád by založil nové hnutí založené na sociálně demokratických principech. (16. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V malém sále Kina Atlas se ještě před začátkem akce tísnilo přibližně 100 lidí, zájem značně předčil očekávání organizátorů. První pracovní setkání skupiny okolo bývalého premiéra Vladimíra Špidly přinesl mezi členy SOCDEM značný zájem. Někteří se také připojili online. Například sám Špidla.

„Vážení přátelé. Sociální demokracie je více než pouhý politický program. Je to idea, která v zásadě již nemá žádné zastoupení v českém politické struktuře. Není to o jedněch volbách, ani o jednom sjezdu, došlo zde k dlouholetému úpadku naší strany,“ uvedl na úvod Špidla, který se omluvil z rodinných důvodů.

Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

Jeho proslov několikrát přerušilo špatné spojení, někteří si také stěžovali právě na to, že Špidla nepřijel osobně. „Je nepochopitelné, že to svolá a pak ani nepřijede,“ uvedl jeden z přítomných.

Po opětovném připojení se bývalému premiérovi podařilo svůj proslov dokončit. „Bude to nejistý projekt na dlouhou trať, ale musíme se o to pokusit. Mám pocit, že vůči budoucnosti máme dluh. Stranická struktura SOCDEM přestala fungovat a členství ztratilo význam,“ řekl.

„Nová sociální demokracie“

Kromě Dienstbiera na setkání dorazil také bývalý poslanec KSČM Jiří Dolejš či bývalý předseda ostravské buňky SOCDEM Tomáš Krejčí.

„Jsme tady, abychom položili základní kámen nové sociální demokracie. Vytvářet sociálně demokratickou stranu v současné době bude fuška. Garantem prosperity a pokroku však již není SOCDEM, který ztratila svou tvář, když ji ovládla pátá kolona neobolševiků. Slovíčko pokrok bych také uvítal v názvu nového uskupení. Jsme si vědomi, že bude nutné levici propojit. Zanechme proto starých sportů a buďme svorníkem,“ vyzval Krejčí.

Kubovo hnutí Naše Česko má registraci. Na komunální volby necílíme, řekl hejtman

Pro registraci strany, která má zatím pracovní název Nová sociální demokracie, založí sociální demokraté výbor, který připraví petici pro sběr 1000 podpisů. Současně začnou připravovat stanovy. Vedle Špidly by v něm měli figurovat právě i Jiří Dienstbier či někdejší šéf pražských sociálních demokratů Petr Pavlík. Registrovat by se chtěla strana ideálně do letošního června, na podzim by pak mohla podpořit některé kandidáty v komunálních a senátních volbách.

Mezi základní hodnotová východiska nové strany by měl patřit sociální stát, spravedlivý daňový systém, solidarita k zelené transformaci či působení českého státu v rámci organizací EU či OSN.

Špidla stále členem SOCDEM

Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny. Do roku 2023 používali jméno Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). V říjnu 2021 ČSSD ve sněmovních volbách neuspěla. Bývalého premiéra Špidlu k odchodu ze strany nedovedlo ani spojení s koalicí Stačilo!, kterou vedlo do voleb KSČM, ani volební porážka. Nyní by však již podle jeho slov k jeho odchodu mělo dojít.

Kubovo hnutí překvapilo v průzkumu. Potenciál má i u voličů ANO, říká politolog

Ze SOCDEM odešla řada výrazných osobností během loňského roku poté, co strana oznámila volební spolupráci s komunisty. Odchod oznámili například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Dienstbier nebo někdejší předseda strany Michal Šmarda. Po prosincovém sjezdu strany, kdy se stal nástupcem exministryně Jany Maláčové v čele strany Jiří Nedvěd, ukončil své členství i dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke. Část sociálních demokratů opustila stranu už v předchozím roce poté, co vedení převzala Maláčová.

