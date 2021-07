„Spermagedonu“ se bát nemusíme, říkají lékaři o škodách po covidu

Kvalitě spermií bez ohledu na prodělání koronaviru prospívá dostatek energie, vitaminů C, D a E, mužských hormonů a nižší teplota. Po dobu vývoje jsou vystaveny negativním vlivům. Za nejhorší se považuje špatná životospráva.

„Za polovinu problémů se spermiemi může špatný životní styl. Se závažnými poruchami, které jsou dané geneticky, se setkáváme jen u 5 procent pacientů. Je důležité, aby chlapcům v dětství sestoupila varlata, a dostala se tak mimo břišní dutinu, v opačném případě dochází k přehřívání spermií uvnitř varlat,“ uvedl specialista na umělé oplodnění z IVF Clinic Štěpán Machač.

Budoucí plodnost svých potomků mohou ovlivnit už matky. Vývoj varlat totiž začíná už v děloze.

„V přírodě a potravinách se v dnešní době nachází větší počet chemikálií, které mohou poškozovat vývoj pohlavních orgánů. Studie potvrzují, že jejich (nechtěnou) konzumací může těhotná žena v průběhu těhotenství negativně ovlivnit vývoj pohlavních žláz mužských potomků,” vysvětlil Pavel Otevřel z reprodukční kliniky Reprofit.

Na rozdíl od mužského stylu života je pro ženy rozhodující čas. Pro dámy, které se chtějí stát matkou, je podle odborníků na reprodukci vhodné otěhotnět do 30 let věku. Ženy starší 35 let, které do budoucna plánují založení rodiny, ale v nejbližší době dítě počít nechtějí, by podle expertů měly zvážit možnost zmrazení vajíček.

„Jestliže u dvacetiletých žen odebereme deset vajíček, je jich k oplodnění vhodných přibližně osm. U čtyřicetiletých žen jsou to jen dvě,“ upozornil Otevřel.

S pomocí vitaminů, jako je to možné u mužů, nebo cvičením přitom kvalitu vajíček ovlivnit nelze. Jejich počet je totiž dán geneticky, kvalita se zhoršuje se stoupajícím věkem.

„Ženy se s celou sadou vajíček již rodí. Vajíčka se v průběhu jejich života nedělí a nevyvíjí. Každý měsíc jich ubývá při ovulaci a další přirozeně zanikají,“ vysvětlil Machač.