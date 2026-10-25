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Spekulanti ženou ceny bytů do nebe. Jak se budou vyvíjet v dalších letech?

Kamila Bendová
  20:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Musíme zdražovat, protože se nám zvyšují náklady, stoupají ceny stavebních prací i materiálů. To je obvyklá mantra nejen developerů. Jenomže zejména v Praze a dalších metropolích cenovou bublinu ještě více nafukují spekulanti, kteří tvoří zhruba třetinu poptávky. V některých lokalitách i polovinu.

Rozevírání nůžek mezi cenami vstupů a prodejními cenami potvrzují i nejnovější data Realitního fóra ČR, podle nichž od ledna 2017 do srpna 2026 vzrostl index nabídkových cen dvoupokojových bytů z hodnoty 100 na 251, tedy přibližně o 151 procent. Stavební práce se přitom zdražily za stejnou dobu „jen“ o 55 procent a materiály o 62 procent. Jinými slovy: od společné základny v lednu 2017 vzrostly ceny bytů zhruba dvaapůlkrát, zatímco práce a materiály přibližně jedenapůlkrát. Cenovky u bytů se „utrhly ze řetězu“ zejména od roku 2024.

Lidé na druhou stranu při stavbě svépomocí musí počítat s obrovskou byrokracií. Nástroje jako Jednotné environmentální stanovisko, které měly v rámci nového stavebního zákona povolovací procesy zrychlit a zjednodušit, se v praxi mění v neprostupné úzké hrdlo.

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