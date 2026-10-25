Rozevírání nůžek mezi cenami vstupů a prodejními cenami potvrzují i nejnovější data Realitního fóra ČR, podle nichž od ledna 2017 do srpna 2026 vzrostl index nabídkových cen dvoupokojových bytů z hodnoty 100 na 251, tedy přibližně o 151 procent. Stavební práce se přitom zdražily za stejnou dobu „jen“ o 55 procent a materiály o 62 procent. Jinými slovy: od společné základny v lednu 2017 vzrostly ceny bytů zhruba dvaapůlkrát, zatímco práce a materiály přibližně jedenapůlkrát. Cenovky u bytů se „utrhly ze řetězu“ zejména od roku 2024.
Lidé na druhou stranu při stavbě svépomocí musí počítat s obrovskou byrokracií. Nástroje jako Jednotné environmentální stanovisko, které měly v rámci nového stavebního zákona povolovací procesy zrychlit a zjednodušit, se v praxi mění v neprostupné úzké hrdlo.