Kupte, nebo nastěhujeme nepřizpůsobivé. Spekulanti vydírají majitele částí domů

Miroslav Hubený vlastnil se svou sestrou Alenou Rybákovou polovinu domu v malé vesnici nedaleko Písku na jihu Čech. Roky se spolu ale hádali a Hubený se v podstatě natruc rozhodl, že polovinu domu prodá. Od spekulanta, který ji od něj koupil, pak za půlku statku po rodičích dostal milion dvě stě tisíc. Odhadní cena celé nemovitosti byla šest milionů.

Spekulant se pak obrátil na sestru s tím, že jí nabízí původně bratrovu polovinu za 2,7 milionů korun.

„Jednou přivezl čtyři cikány a šel jim dům ukázat, jestli by si jej chtěli pronajmout. Strašně jsme se báli, že nám opravdu nastěhuje nějaké nepřizpůsobivé do domu a raději jsme nakonec polovinu koupili za 2,5 milionu korun,“ vypráví Rybáková. Hubený se dnes kaje, že nedomyslel, co se pak může stát. „Byl to šprajc, prostě mě nenapadalo, že to může takto skončit. Chtěl jsem mít klid od dohadů,“ popisuje.