Speciál pro Vystrčila. Místo repatriace Čechů míří letoun na paralympiádu

Předseda Senátu využil k cestě na paralympiádu do Itálie vládní letoun.

Eva Pospíšilová
  10:00
Tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě po vypuknutí bojů. Nyní se ukazuje, že ne všechny armádní letouny, které by je mohly dopravit domů, slouží k repatriačním cestám. Předsedu Senátu Miloše Vystrčila má vládní speciál přepravit na zimní paralympijské hry do Itálie, kde se zdrží až do neděle.

Pro mnohé senátory to byla jen těžko uvěřitelná informace. Až do úterý se domnívali, že šéf horní komory na paralympiádu pojede buď autem, nebo poletí linkou. „Když jsme zjistili, že byl dán požadavek na vojenský speciál, mysleli jsme, že to je vtip,“ popsal za skupinku nesouhlasících senátorů s využitím vládního speciálu jeden z nich, který si ale kvůli zachování dobrých vztahů s předsedou Senátu nepřál být jmenován. Jenže, jak se potvrdilo redakci iDNES.cz, o žádný vtip nešlo.

Ani toto vysvětlení se ale nezamlouvá premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který návraty Čechů z Blízkého východu a repatriační lety řeší.

