Speciál pro Vystrčila. Místo repatriace Čechů míří letoun na paralympiádu

Pro mnohé senátory to byla jen těžko uvěřitelná informace. Až do úterý se domnívali, že šéf horní komory na paralympiádu pojede buď autem, nebo poletí linkou. „Když jsme zjistili, že byl dán požadavek na vojenský speciál, mysleli jsme, že to je vtip,“ popsal za skupinku nesouhlasících senátorů s využitím vládního speciálu jeden z nich, který si ale kvůli zachování dobrých vztahů s předsedou Senátu nepřál být jmenován. Jenže, jak se potvrdilo redakci iDNES.cz, o žádný vtip nešlo.
Ani toto vysvětlení se ale nezamlouvá premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který návraty Čechů z Blízkého východu a repatriační lety řeší.