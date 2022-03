Je to cenzura, kritizuje opoziční SPD zablokování dezinformačních webů

Šéf SPD Tomio Okamura zmínil, že na uzavřených webech publikovali i někteří zástupci SPD. Zablokování stránek podle něj porušilo právo vyjadřovat názory zaručené Listinou základních práv a svobod. Argumentuje, že podle listiny lze svobodu projevu omezit jen zákonem, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a svobod, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

„Toto právo nemůže omezovat zájmové sdružení právnických osob. Není možné, aby po konzultaci s vládou provádělo svévolně tyto kroky. Ty může ve výjimečných případech provádět pouze stát,“ řekl Okamura. Postrádá řádné odůvodnění zablokování stránek.

SPD vadí idodávky zbraní a munice na Ukrajinu

SPD vadí i dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. Podle opozičního hnutí tyto dodáky směřují proti úsilí o mírové vyjednávání v konfliktu s Ruskem.

„Odmítáme, aby Česká dodávala zbraně a munici na Ukrajinu, znamená to přilévání oleje do ohně,“ řekl poslanec Jaroslav Bašta. Ministři o víkendu schválili dodávku zbraní za 188 milionů korun a dalšího nespecifikovaného vojenského materiálu za 400 milionů.

Podobně uvažují i čeští komunisté. „Zbraně problém jen eskalují a neřeší. Když budeme kulminovat zbraně na obou stranách, znamená to další utrpení, můžeme zasáhnout dítě nebo ženu. Pro mě jsou zbraně něčím, co může zabíjet,“ řekla předsedkyně KSČM Kateřina Konečná v neděli v televizi CNN Prima News.

Senátor Pavel Fischer jí oponoval. „Dodávat Ukrajině mávátka by bylo zbytečné. Potřebují se bránit, ale nemají čím. Staví se holýma rukama do cesty tankům. Můžeme jim dát bonbóny, ale to nefunguje. Když agresor ví, že se umíte bránit, uteče,“ řekl.